أعراض غير شهيرة تنذرك بإصابتك بسرطان الرحم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعد سرطان الرحم من أخطر أنواع السرطانات التي تعاني منها النساء، فأغلبهن يلجأون لاستئصال الرحم في حالة عدم التعافي بالدواء وجلسات الكيماوي، مما يسلب منهن القدرة على الإنجاب مدى الحياة.

فهو سرطان ينمو في بطانة الرحم، وهو المكان الذي ينمو فيه الجنين، لذلك يجب على النساء الملاحظة والحذر والفحص المستمر، لإكتشاف المرض قبل تطوره، واستشارة الطبيب المعالج.

وإليكم أبرز الأعراض غير الشهيرة لسرطان الرحم، وفقا لموقع " cancercenter".

- كثرة الرغبة في التبول.

- الشعور بألم في منطقة البطن أو شعور بالامتلاء في البطن.

- الشعور بالشبع بشكل مستمر.

ألم مستمر في الحوض.

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