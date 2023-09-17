هذا ما يحدث لجسم الرجل عند تناول الفياجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

يعتاد بعض الرجال على تناول الفياجرا قبل العلاقة الحميمة، لتعزيز القدرة الجنسية، دون الانتباه أن هناك تأثيرات سلبية قد تسببها للجسم عند الإفراط فيها أو أخذها دون استشارة الطبيب.

لذا في التقرير التالي، سوف نتعرف على ماذا يحدث للجسم عند تلقي الفياجرا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Healthline"، "Medicalnewstoday".

ماذا يحدث في الجسم عند تلقي الفياجرا؟

عادة ما تقوم المادة الفعالة الموجودة في الفياجرا على تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري، ما يساعد على انتصاب القضيب، ويعزز من القدرة الجنسية لدى الرجال، وغالبًا ما يبدأ مفعولها في العمل بعد مرور ما بين 30 إلى 60 دقيقة من موعد تلقيها.

هل هناك آثار جانبية عند تلقي الفياجرا؟

عادة ما تبدأ الآثار الجانبية للفياجرا تظهر عندما يتلقها الرجال بجرعة عالية، وفي حالة أخذها دون إشراف طبيب، ويمكنها أن تظهر عليهم عن طريق بعض الأعراض، ومنها :

1- الشعور بألم العضلات.

2- ظهور التهاب على الجلد.

3- حرقة المعدة.

4- نزيف الأنف.

5- الإصابة بالصداع.

6- الشعور بحساسية تجاه الضوء.

7- ظهور مشكلات في النوم.

8- تنميل الأطراف.

علامات خطيرة تستدعي الذهاب إلى الطبيب

- الشعور بألم شديد في القضيب.

- استمرار انتصاب القضيب لأكثر من 3 ساعات.

- الشعور بآلام في الصدر.

- الشعور بطنين الأذن.

- فقدان السمع.

الشعور بالدوار.

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