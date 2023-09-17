5 أعراض تكشف الإصابة بـ جرثومة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني عديد من الأشخاص من جرثومة المعدة، وتحدث عندما تُصيب بكتيريا الملوية البوابية معدتك، وتعيش وتتكاثر في الجدران المُبطنة للمعدة، وتنتقل عن طريق الأطعمة الملوثة، مما يسبب ألما شديدا في البطن.

فيما يلي، نذكر لكم أسباب وأعراض، وطرق الوقاية من جرثومة المعدة، وفق ما أورد في موقعي "WebMD"، و"Mayo Clinic".

- الأعراض:

الانتفاخ.

التجشؤ.

عدم الشعور بالجوع.

الغثيان.

القيء.

فقدان الوزن دون مبرر.

- متى يجب زيارة الطبيب المختص؟

عليك الذهاب للطبيب المختص إذا لاحظت أي من هذه العلامات، وتشمل:

ألم شديد أو مستمر في المعدة.

براز دموي.

قيء دموي أو أسود أو قيء يشبه القهوة.

- طرق الوقاية:

يمكنك حماية نفسك من الإصابة بجرثومة المعدة عن طريق اتباع بعض النصائح، على النحو الآتي:

غسل اليدين بعد استخدام المرحاض وقبل تحضير الطعام أو تناوله.

تجنب استهلاك الطعام أو الماء غير النظيف.

تجنب تناول طعام لم يتم طهيه جيدًا.

الابتعاد عن التوتر.

الحد من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

الإقلاع عن التدخين.

اقرأ أيضًا:

موافي يكشف عن طعام يهدد صحة الكبد.. فما هو؟

"الملبن الأحمر".. احذر تناوله إذا كنت من هذه الفئات

5 أشخاص ممنوعون من تناول الفول.. هذا ما يحدث لهم

رجل عانى ورما في المخ يحذر من الأعراض الأولى للإصابة

جرثومة المعدة.. إليك أعراضها- وهؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة