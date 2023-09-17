معمرة عاشت 102 سنة تكشف سبب احتفاظها بصحتها.. «السر في مكونات العشاء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صحتها قوية كفتاة شابة في العشرينيات من عمرها، قدرتها على التذكر والتحاور والتحرك رغم سنها الذي تعدى المائة عام، أبهر العالم، ولم ترغب أن تحتكر الجدة «بيرل»، السر الذي أبقى حياتها في سعادة لمدة طويلة، لذا قررت أن تشارك أسرارها التي كبرت معها، عبر مقطع فيديو نشر لها، وتسرد فيه حديثها عن مراحل نموها المختلفة، بداية من شبابها وحتى وصولها إلى الشيخوخة.

جدة أمريكية عمرها تخطى الـ100 عام

المعمرة الأمريكية بيرل تايلور، والتي تبلغ من العمر 102 عام، تعيش في دايتون بولاية أوهايو، وكانت تعمل موظفة بأحد المصانع حتى تقاعدت، شاركت مقطعا مصورا ووصل عدد مشاهداته أكثر من مليون مشاهدة، تروي فيه كواليس حياتها الشيقة، والتي أبقت صحتها قوية، رغم أن من في سنها كاد تكون قدرته الحركية على المحك، كما قدمت بعضا من النصائح المهمة المتعلقة بأسلوب الحياة المميز، الأنظمة الغذائية، وطرق العناية بالشعر والبشرة، فضلا عن أن الجدة «بيرل» تنشر نصائحها عبر تطبيق «تيك توك» الخاص بحفيدنها «برنال»، والتي أشارت إلى أن جدتها تحافظ على مبدأها منذ القدم، وهو أن تعيش حياتها كأن غدا ليس موجود، وفقا لما ذكره موقع «Insider».

نصائح الجدة «بيرل» لحياة طويلة وصحية

ولدت «بيرل» بكوبا في يناير 1921 وترعرت في جامايكا، وذكرت خلال الفيديو أنها تشعر بالسعادة لمشاركتها أخيرا الأسرار التي يحافظت على لياقتها البدنية، وتود لو أن يتبعها الجميع، مها بلغ عمره، وأهمها في السطور التالية:

1- تطبخ بيديها:

معظم الأطعمة التي تحصل عليها الجدة «بيرل» قد طبختها في منزلها، ولا تفضل أن يأكل الأشخاص وجباتهم من الخارج أو ما يسمى بالأطعمة السريعة، وفقا لها «اعتدت منذ شبابي، ألا أتناول أي طعام من الخارج، وأحاول الحفاظ على النظام التقليدي الكوبي والجامايكي، وهو ما يهدف إلى تناول الأكلات الطبيعيىة، ورغم أنني أحصل أحيانا على قطع من اللحم، إلا أنني نباتية، ووجبة الفطار الخاصة بي تتكون من: البابايا والموز المفروم، بجانب الفطائر المشوية وبذور الكتان والأرز».

الحصول على وجبة عشاء خفيفة:

أضافت «تايلور»، أنها اعتادت على تناول العشاء بمكونات مميزة على الطريقة الجامايكية، والتي تساعدها على الهضم وتحن من المعدة، فمعظم وجبات العشاء التي تتناولها تتكون من الأرز مع الفاصوليا على الطريقة التقليدية الجامايكية.

عصير بدون سعرات حرارية:

حرصت «تايلور» على الحصول على مشروب البرتقال بدون أي سعرات حرارية، وتبدأ بتحضيره الخلاط بمكونات طازجة تحتوي على جذر الصبار والكرفس والبقدونس والزنجبيل والماء المحلى بسكر سبلندا.

المشي أثناء التسوق ومممارسة الرياضة باستمرار:

ذكرت الجدة، أنها رغم وصولها لسن 102، إلا أن مازال لديها القدرة على نزول وطلوع سلالم المنزل المكون من طابقين، بالإضافة إلى أنها تغسل الملابس بيديها، فضلا عن انها تمارس تمارين الرجل أثناء الجلوس، لمدة 5 خمس ثوانٍ يوميا، وتعتبر أفضل رياضة لأي شخص هو «المشي» خاصة خلال القيام بالتسوق، موضحة أنها يمكن أن تصل مدة جولتها من أجل شراء الكثير من متطلباتها احتياجاتها ساعتين على الأقل بشكل أسبوعي.

تجنب الأفكار السلبية:

أوضجت الجدة، أنها تعتبر الله كل شيء بالنسبة لها، مؤكدة على أن الإنسان عليه أن يتعلم طريقة حبه لنفسه قبل أ يحب الآخرين.