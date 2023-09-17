واقعة غربية خلال عرض أزياء في نيويورك.. موديل يرتدي كيس قمامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال عرض للأزياء، ظهر شاب ضمن العارضين الذين يقدمون أحدث الموديلات الجديدة والاستيلات المختلفة، وهو يرتدي ثيابا غربية وغير مناسبة للفعاليات، وهو ما أثار التعجب بين عدد كبير من الجمهور، واعتقد عدد من الحاضرين في البداية أن ثيابه ربما ستكون موضة جديدة تحاول أن تظهرها دار العرض، إلا أن حقيقته أثارت تعجب الجميع، في مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص خلال تواجده.

مخادع على أدراج عرض أزياء بنيويورك

ظهر مقطع فيديو لشاب يسير بثقة كبيرة على أحد المدرجات الخاصة بأسبوع الموضة بمدينة نيويورك الأمريكية، وهو يرتدي كيسا شفافا من القمامة وبنطالا قصيرا، مع قبعة غريبة الشكل ملونة بالوردي، وبدأت النظرات وعلامات التعجب تظهر على ملامح الجميع، إلا أنه على غير المتوقع كان هناك مجموعة من الجمهور تصفق له بقوة، إذ تمكن البعض من التعرف عليه، فهذا الشاب يعد من أشهر الأشخاص المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمه فريد باير.

يحظى بعدد كبير من المتابعين تصل لأكثر من 65 ألف متابع على إنستجرام و300 ألف مشترك على يوتيوب، ويقوم محتواه على الجانب الفكاهي والسخرية، وفي النهاية اكتشفوا أنه مجرد شخص عادي لا ينتمي إلى العرض على الإطلاق.

مقطع فيديو يثير تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وخلال الفعاليات اقتحم الشاب عرض الأزياء، وعلى الفور أمسك رجال الأمن به، وأسرعوا على إخراجه من المكان، حتى لا يتسبب في مشكلة تعيق من استكمال العرض، بحسب ما نشره موقع «dailyo»، وانتشر المقطع المصور على نطاق واسع، وتلقى أعداد كبيرة من التفاعلات والتعليقات المختلفة، وتمكن من الوصول إلى ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة في عدد ساعات قليلة.

كما أنها لا تعتبر المرة الأولى التي يحدث فيها مثل ذلك الموقف بأسبوع الموضة، إذ ظهرت إحدى المتظاهرات في عرض أزياء Coach 2024 خلال المنصة، وهى تحمل لافتة بعنوان «eathe Kills»، فيما قرر متظاهر آخر بتلوني جسمه، حتى يصبح شكله مثل الجلد المسلوخ، كما أوضحت صحيفة «مترو» البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن اللافتة التي كتب عليها العبارة، كان هدفها الاعتراض على استخدام فراء الحيوانات وجلودهم، من أجل صناعة الملابس وبيعها.