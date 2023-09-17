تعرف على سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي.. مرض خطير

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما هو سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي؟، واحد من الأسئلة التي باتت تدور في أذهان متابعي الفنان الراحل، بعدما توفي عقب أكثر من 3 أشهر، ظل فيها الفنان أسيرًا للمرض، فعلى الرغم من عدم تحقيقه الحظ الوفير من الشهرة الفنية إلا بأدوار معدودة ولكنها مميزة، إلا أن مرضه ظل يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفي، عنه خلال الفترات السابقة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وتوفي الفنان أشرف مصيلحي، قبل قليل، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا أن الأسرة لم تحدد بعد موعد جنازة وعزاء الفنان.

سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وفور إعلان الخبر، بات البعض يبحث عن سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي، خاصة إن زوجته كانت كشفت عنه خلال الفترات الماضية وعن معاناته مع المرض بشكل كبير التي أجبرتها على تجهيز عناية مركزة بمنزله عقب علاجه بالمستشفى، إذ أكد الأطباء أن ليس بإمكانهم أمر لتقديمه أمام حالته، قائلة: «مفيش تحسن ومفيش حاجة تتعمل ليه، الحالة فيها ثبات، لكنه مش كويس، حاولت نوفر له الرعاية الطبية اللازمة، وهناك فريق طبي يُتابع الحالة، أطباء وتمريض، بجانب وجود الأجهزة الطبية اللازمة، الدكاترة قالوا روحوا بيه البيت، مفيش حاجة نقدر نعمله له أكتر من اللي اتعمل».

سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وأُصيب الفنان أشرف مصيلحي منذ فترة بالتهاب في الدم، الذي تسبب فيه بعض الأدوية التي حصل عليها في وقتٍ سابق، إثر إصابته بوعكة صحية قديمة، بحسب ما ذكرته المخرجة منال الصيفي، من قبل في تصريحات لـ«الوطن».

ما تفاصيل مرض أشرف مصيلحي؟

والتهاب الدم، الذي أصاب الفنان أشرف مصيلحي، هو واحد من الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان، والذي يحدث بسبب وجود بكتيريا أو فيروس في مجرى الدم، إذ يفرز مواد كيماوية تجعل الجهاز المناعي يهاجم البكتيريا في الجسم ما يسبب ضررًا بالجسم وأنسجته، وأعضائه المختلفة، وفقًا لما ذكره موقع webmd.

ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بالتهاب الدم؟

ضعف تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، وعلى رأسها الدماغ، والقلب، والكليتين.

تشكيل بعض الجلطات الدموية، وخاصة في الذراع والساق، أصابع اليدين والقدمين.

موت الأنسجة العضوية.

الإصابة بغرغرينا بدرجات متنوعة.

فشل الجهاز المناعي من حماية الجسم.

أعراض التهاب الدم

ظهور حمى في الجسم

ارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 38.5 درجة مئوية

زيادة عدد نبضات القلب

ارتفاع معدل التنفس الحاد

عدم التبول بشكل طبيعي

تناقص الصفائح الدموية في الجسم

عدم قيام القلب بوظيفته الرئيسية بضخ الدم بشكل مناسب

ظهور ألم في البطن.

أسباب التهاب الدمالالتهاب الرئوي.

عدوى في البطن.

التهاب الكلى.

عدوى مجرى الدم.

آخر ما قالته زوجة أشرف مصيلحي عنه

وكانت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، أكدت في آخر تصريح لها لـ«الوطن» إنّ زوجها لا يزال يعاني من مشكلة صحية كبيرة: «زوجي في المنزل يخضع للعلاج، وحاولت أن أصنع له شبه العناية المركزة في المنزل للاطمئنان على حالته باستمرار، وعدم نقله إلى المستشفى من جديد، لكن حالته متأخرة».