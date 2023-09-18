في عيد ميلادها.. ماذا تعلمت الفنانة هدى هاني من الراحلة سعاد نصر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في عيد ميلاد الفنانة هدى هاني، التي لعبت دورًا رئيسيًا في مسلسل «يوميات ونيس»، هذا العمل الدرامي الذي أدخل البهجة على قلوب الملايين، وعلى الرغم من قلة أعمالها، إلا أنها تركت أثرًا في نفوس الجماهير، وحققت نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية.

تحدثت الفنانة هدى هاني، في إحدى اللقاءات التليفزيونية، عن علاقتها بالفنانة سعاد نصر، إذ كانت تعتبرها مثل والدتها، وتخبرها بكل شيء عنها، لتقوى علاقتها بها خاصة بعد وفاة والدتها، لتصبح أم حقيقية لها، ليس فقط في التمثيل بل الواقع أيضًا، قائلة: «كنت بعتبر الفنانة سعاد نصر زي والدتي، ولما مامتي توفت لقيتها جمبي، وكانت بتعاملني زي بنتها بالظبط».

علاقة الفنانة هدى هاني بالفنانة الراحلة سعاد نصر

بدأت علاقة الفنانة هدى هاني بالفنانة الراحلة سعاد نصر، من خلال المسرح، إذ جمعتها مشاهد عديدة، تدور معظمها في سياق الأم والابنة، وتعلمت «هدى» من الفنانة سعاد نصر أمور كثيرة، منها الصلاة وقراءة القرآن قبل تمثيل أي مشهد: «ورا الكواليس كنا بنقرأ القرآن، قبل ما ندخل المسرح، وكانت بتخاف عليا».

نصائح الفنانة سعاد نصر قاموس لـ«هدى هاني»

كانت الفنانة سعاد نصر حريصة على إعطاء هدى هاني، نصائح كثيرة سواء في حياتها العملية أو بالتمثيل، بالإضافة إلى وصايا ثابتة تسير عليها: «كانت دايمًا معايا حتى في مذاكرتي، وعلمتني نصايح نصايح ووصايا كتير، ولما اتجوزت كانت بتيجي تزورني».

تأثر هدى هاني بوفاة الفنانة سعاد نصر

تأثرت الفنانة هدى هاني بوفاة الفنانة سعاد نصر، إذ كانت تمتلك شخصية لا تتكرر: «إحنا كلنا اتهزينا بموتها، والمسلسل اتأثر كتير بعد وفاتها».

أعمال الفنانة هدى هاني

شاركت الفنانة هدى هاني في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، منها مسلسل «يوميات ونيس» مع الفنان محمد صبحي، لتشارك في سبعة أجزاء، الحب بعد المداولة، وأحلامك أوامر والعطار والسبع بنات مع النجم نور الشريف، كما شاركت الفنانة نيللي ووائل نور بطولة مسرحية «المدرسين والدروس الخصوصية»، ومسلسل «العار» عام 2010، ومسلسل «الخواجة عبدالقادر» عام 2012.