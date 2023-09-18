الامارات | نظرة على دبي.. من بروازها

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شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة على دبي.. من بروازها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إطلالات على دبي من أحد معالمها الأيقونية الجديدة.. من بروازها الذي يتيح لضيوفها - وما أكثرهم - فرصة إلقاء نظرة بانورامية مغايرة عليها من جميع الزوايا، لتسجل العيون قبل العدسات في ذاكراتها فصولاً من قصة حافلة بالإنجاز والعمران والجمال، وحكاية مدينة عصرية تنافس نفسها، وتبرز كبقعة ضوء ملونة بالفرحة والتسامح والتعايش والفرص، تجتذب محبين من كل جهات العالم، ممن يحلمون ليس فقط برحلة قصيرة فيها، وإنما إقامة دائمة في رحاب مدينة ترحب بالجميع.
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