الامارات | جائزة خليفة لنخيل التمر تصدر كتابين جديدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كتابين جديدين: الأول بعنوان «أجمل 50 قصيدة في حب النخلة»، والثاني «أجمل 90 صورة فوتوغرافية للشجرة المباركة».

وقال أمين عام الجائزة، الدكتور عبدالوهاب زايد: «تأتي هذه الإصدارات في إطار المسؤولية المجتمعية للجائزة بتفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع من شعراء ومثقفين وفنانين (مصورين) في حب النخلة، من خلال الكلمة الجميلة الطيبة بقلم الشعراء الشباب من كل الدول العربية، إلى جانب الصور الرائعة بعدسة أمهر المصورين حول العالم».

وأوضح أن «القصائد المدرجة في الكتاب الأول هي الفائزة والمتميزة في مسابقة (النخلة بألسنة الشعراء)، التي أطلقتها الجائزة عام 2017، والتي تهدف الى توظيف الشعر النبطي والشعر الفصيح كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور لأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية وتعزيز ثقافة نخيل التمر لإحياء أحد أغراض الشعر (وصف شجرة النخيل) ورفد المكتبة العربية والساحة الشعرية بنوعية مميزة من القصائد في حب النخلة وتشجيع الشعراء على إبداع وكتابة قصائد نوعية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس بطريقة شفافة من خلال تسليط الأضواء على تجارب الشعراء الفائزين بالمسابقة».

وأضاف أن «الصور المشاركة في كتاب التصوير هي الفائزة والمتميزة المشاركة في مسابقة (النخلة في عيون العالم)، التي أطلقتها الجائزة عام 2010 بالتعاون مع الاتحاد الدولي لفنون التصوير الفوتوغرافي واتحاد المصورين العرب، والتي تهدف إلى تعزيز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر، وخلق فضاء لتبادل الخبرات بين المصورين الفوتوغرافيين بالعالم، وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر، من خلال الصورة، إضافة الى تشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة».