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الامارات | مشكلة فرط التعرق المزعجة.. حلها بسيط

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة فرط التعرق المزعجة.. حلها بسيط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Elle المعنية بالصحة والجمال أن مضادات التعرق المحتوية على أملاح الألومنيوم تعد حلاً سحرياً لمشكلة فرط التعرق المزعجة التي تسبب الحرج للبعض؛ إذ تعمل أملاح الألومنيوم على تضييق الغدد العرقية لتحد بذلك من إفراز العرق.

وعن كيفية الاستخدام، أوضحت المجلة أنه ينبغي تنظيف المنطقة المصابة بفرط التعرق وتجفيفها جيداً، ثم وضع طبقة رقيقة من مضاد التعرق وتركه طوال الليل كي يؤتي مفعوله، ثم الاستحمام صباحاً، مع مراعاة إجراء هذه العملية بشكل متكرر إلى أن يتوقف إفراز العرق المفرط.

وأكدت المجلة أن منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) صنفتا مركبات الألومنيوم الموجودة في مزيلات العرق على أنها آمنة للاستخدام البشري.

• تعمل أملاح الألومنيوم على تضييق الغدد العرقية لتحد بذلك من إفراز العرق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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