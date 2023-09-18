الامارات | في محاربة مسببات الأمراض.. خيارات تتفوق على زيت الزيتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد خبراء في معهد روبرت كوخ الألماني بأن هناك بعض الزيوت تتفوق على زيت الزيتون في محاربة مسببات الأمراض في الأطعمة.

وأوضحوا أن هناك العديد من الزيوت النباتية، التي تتفوق على زيت الزيتون في محاربة مسببات الأمراض في الطعام كالبكتريا والفطريات، وفق دراسة أجريت بمشاركة خبراء في جامعة بجنوب إفريقيا. ومن ضمن الزيوت النباتية، التي أشاد بها الخبراء الألمان زيت النيم الفعال بشكل خاص ضد مسببات الأمراض؛ إذ أظهرت دراسات وفحوص على الزيت تأثيراً خاصاً للمكورات العنقودية.

وكان لزيت الخروع أيضاً تأثير واضح ضد العصيات القولونية والمكورة العنقودية، بسبب المحتوى العالي من الأحماض الدهنية. وهناك العديد من الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند، لها تأثير فعال بشكل ملحوظ في مكافحة البكتيريا المسببة للأمراض.

ويضاف إلى هذه القائمة زيت شجرة الشاي وزيت القرفة وزيت الزعتر وزيت النعناع، الذي يمتاز بنشاط مضاد للبكتريا ضد مسببات المكورات العنقودية والسالمونيلا.

وتنشأ الأمراض المرتبطة بالأغذية بسبب تناول الأطعمة الملوثة بمسببات الأمراض، وفي الغالب يظهر على الجسم بعض الأعراض بعد دخول مثل هذه المسببات مثل الغثيان والإسهال وآلام البطن الشديدة، والتي تشبه التشنجات، وتتنوع حدة الأمراض المسببة بين الخفيف إلى القاتل، فضلاً عن إمكانية انتقال العدوى.