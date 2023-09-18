الالتهابات تكشف سبب اختلاف الاكتئاب بين الجنسين في المراهقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن الاكتئاب وضرره، يرتبطان ببروتينات التهابية مختلفة لدى الذكور والإناث في مرحلة المراهقة.

ويسلط البحث الضوء على التأثير المشترك لعلم الأحياء وعلم النفس، وتعتبر هذه النتائج أول تفسير يستند لعلم الأحياء لسبب انتشار الاكتئاب بين الإناث مقارنة بالذكور، وفق ما ذكر موقع "ساينس دايلي".

وفحص فريق البحث من كينغز كوليدج في لندن 150 شاباً وفتاة في البرازيل، أعمارهم بين 14 و16 عاماً.

وتم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات، 50 في كل مجموعة وتكونت المجموعة من 25 فتاة و25 فتى.

وكانت المجموعة الأولى هي المعرضة لخطر منخفض للإصابة بالاكتئاب، والثانية المعرضة لخطر كبير، والثالثة من لديهم اكتئاب كبير بالفعل.

ولتقييم الالتهاب، قام الباحثون بقياس مستويات السيتوكينات في الدم، استناداً إلى ما أظهرته أبحاث سابقة من أن المستويات الأعلى من السيتوكينات ترتبط بالاكتئاب لدى البالغين، وهو ما لم يكن معروفاً لدى المراهقين.

ووجدت النتائج فروقاً بين الجنسين بين البروتينات الالتهابية الفردية المرتبطة بالاكتئاب لدى المراهقين.

وارتبطت المستويات الأعلى من السيتوكين إنترلوكين 2 بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وشدة أعراضه لدى الصبيان، بينما ارتبطت المستويات الأعلى من السيتوكين إنترلوكين 6 بحدة الاكتئاب لدى الفتيات.

ويأمل الباحثون أن تمكن هذه النتائج من تطوير علاجات أكثر استهدافاً للاختلاف البيولوجي بين الجنسين.

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