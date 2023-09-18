أفضل دعاء للأم المريضة بالشفاء.. «اللهم خذ بيدها واعف عنها واشفها»

القاهرة - سمر حسين - ماما

لا أحد يمكنه أن يرى والدته مريضة، وعندما تتعرض الأم لوعكة صحية يمتلئ المنزل بالحزن والكآبة، ويحمل الأبناء الهموم، لذا فإن هناك صيغا للدعاء يمكن ترديدها، كما أوضحتها دار الإفتاء، ويجب الحرص على ترديدها، حتى يستجب الله لدعواتنا.

يفضل أن تضع الابنة يديها على المنطقة التي تحتوي على الألم، وتردد بسم الله 3 مرات ثم تقول «أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» عدد 7 مرات، وهو من أفضل الأدعية للأم المريضة، بحسب الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر «فيسبوك».

ومن أفضل صيغ الدعاء للأم المريضة بالشفاء:

اللهم خذ بيد أمي، واحرسها بعينك التي لا تنام، وأمددها بالعافية يارب العالمين.

يارب إن أمي مسها الضر ولا تملك من نفسها شيئًا، فارحمها برحمتك من كل ألم أو تعب.

يارب إن أمي لم تحرمنا شيئًا، فلا تحرمها من عافيتها ورد عليها صحتها، ولا ترينا فيها أي مكروه.

يا مفرج الكرب، أفرج كرب أمي، واعفو عنها وارحمها برحمتك.

اللهم يارب خذ بيدها، وارحمها برحمتك الواسعة، فأنت رجاؤها وثقتها.

يا كاشف الهم، اكشف عن أمي كل همومها وآلامها.

اللهم هون على أمي كل ألم تشعر به، واجعله في ميزان حسناتها يا الله.

يارب أدعوك بكل اسم هو لك، أن تشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا يارب العالمين

اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاة لا ضرر فيها ، ربي اشفها شفاء لا يغادر سقمًا.

الدعاء للأم المريضة بالشفاء العاجل

اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزق أمي العافية وتمن عليها بالشفاء عاجلا.

يارب داوي جروحها وسكن آلامها وأشفيها من أمراضها، وألبسها ثوب العافية وعافيها وأشفها وأعف عن أمي، اللهم تولى أمي برحمتك وأشملها بمغفرتك وعطفك يا كريم ويا ودوود يا الله.

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها ومن كل ألم يسكن جسدها .

يا شافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عنها واشفها وبارك لنا فيها.

صيغ دعاء عديدة للأم المريضة

اللهم إنها كانت تحثنا على الخيرات، وبذلت من وقتها وعمرها الكثير فجازها يا ربنا خير الجزاء، وخفف عنها و لا تترك بجسدها ألمًا ولا تعبًا.

اللهم أذهب عنها آلامها و أفرحها بحسن الثواب وجميل جزاء الصبر يا رحيم السموات والأرض.

أذهب البأس رب الناس واشف أمي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين.