نظام غذائي مستوحى من المعمرين.. اعرفي السن والوزن المناسب

القاهرة - سمر حسين - صحة

نظام الصيام المتقطع هو طريقة جديدة لإنقاص الوزن، إذ يُعد من أهم الحميات الغذائية التي تساعد على الوصول إلى الوزن المثالي، لما له من فوائد صحية وأثر إيجابي كبير على القلب والدماغ، ومحاربة الشيخوخة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، كل ما تريد معرفته عن نظام الصيام المتقطع، إذ أنه ثبت أنه أهم ما يعمل على المساهمة في إطالة العمر.

نظام الصيام المتقطع

بحسب فالتر لونغو، أستاذ علم الشيخوخة والعلوم البيولوجية ومدير معهد طول العمر التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، فإن الأنظمة الغذائية التي تحاكي الصيام، تسمح للناس بتناول الطعام بشكل طبيعي في معظم الأوقات، مع ممارسة الرياضة بجانبها، ويُعتقد أنهم يصلون إلى 100 عام بسبب أنماط حياتهم مع نظام الصياح المتقطع.

وأوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، لـ«هُن»، أن نظام الصيام المتقطع يدمج أكبر قدر ممكن من النشاط البدني في الروتين الصحي، مع ممارسة الرياضة، فإن هذا يعمل على إطالة فترة العمر والصحة، وفترة الصيام إما يتناول الشخص كميات قليلة من أحد خيارات الطعام الصحي أو لا يتناول أي شيء سوى سوائل خالية من السكر.

جدول الصيام المتقطع حسب العمر

الصيام المتقطع تختلف عدد ساعاته وطُرقه باختلاف العمر منها:

العمر من 18 إلى 35 سنة

التوقف عن تناول الطعام بشكل طبيعي ضمن الـ16 ساعة، مع العودة لتناول الأطعمة في فترة عدم الصيام.

العمر من 35 - 45 سنة

ينصح الصيام المتقطع من 10 إلى 14 ساعة، ثم تناول الأطعمة لمدة 10 ساعات أخرى والعودة إلى الصيام.

العمر من 45 - 50 سنة

الصيام من 6 إلى 18 ساعة، والأكل لمدة 6 ساعات أخرى مع العودة إلى الصيام.

50 سنة فيما فوق

من هم بعمر الـ50 فيما فوق يجب أن يتخطوا وجبة الفطار والصيام لهم لمدة 16 ساعة، مع الحرص في وقت الإفطار على تناول الثلاث وجبات كاملة.

مثال على نظام متقطع

وأكد أنه يتم اختيار نهج يومي يقصر تناول الطعام اليومي من 6 إلى 8 ساعات كل يوم، على أن تتضمن وجبة الإفطار الشاي الأخضر، بينما يتم تناول في وجبة الغداء ثمرة من الفاكهة مع البروتين والخضراوات والسلطة، وفترة الصيام يجب شرب الزنجبيل وماء الليمون، فالجسم يحتاج في وجبته إلى نظام غذائي متوازن من الكربوهيدرات والبروتين والدهون المفيدة لفقدان الوزن، إلى جانب شرب المياه وممارسة الرياضة بتكنيكها الصحيح والمناسب لصحة الجسم.

التوقف عن نظام الصيام المتقطع

ونصح بعدم التوقف عن نظام الصيام المتقطع، إذ أنه يرجع الجسم يزداد في الوزن عما كان قبل ذلك، مع مشكلة الثبات بعد الزيادة أو النقصان في الوزن: «يجب الاهتمام بثبات الوزن حتى لا يفقد الجسم الفيتامينات والأملاح المعدنية».

ممارسة الرياضة

يجب ممارسة 150 دقيقة من التمارين الرياضية المتعمدة أسبوعيًا، مع نظام الصيام المتقطع لنظام طول العمر الغذائي، وهو نفس المقدار الذي توصي به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، وإذا كنت تواجه صعوبة في تحفيز نفسك للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فيجب ممارسة التمارين من المنزل، حيث عدد أقل من عوامل التشتيت.

مع محاولة المشي قدر الإمكان من خلال إتباع نفس الطريق الذي يستغرق 30 دقيقة، إذ أنه وفقًا لمدرسة هارفارد تي تشان للصحة العامة، قد ارتبط بمجموعة من الفوائد، بما في ذلك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتخفيف أعراض ارتفاع ضغط الدم والضغط والاكتئاب.