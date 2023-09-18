الامارات | لبنانية تضع السمّ لزوجها في "الملوخية" .. ثم تذوّب جثته بـ "الأسيد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدرجت سيّدة من منطقة البساتين في قضاء عاليه في لبنان، زوجها لتناول طبق “الملوخية”، بعدما دسّت السمّ فيه، ما أدّى إلى وفاته داخل منزله.

ووفقًا لمصدر بلديّ في عاليه، فإنّ الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم، إذ بعد وفاة الزوج، قامت زوجته، بمساعدة رجلَين من جنسية عربية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس الجبل- عاليه، حيث سكبت كميّة كبيرة من مادة “الأسيد” عليها بهدف تذويبها وتحلّلها قبل رميها.

كما أفاد المصدر البلديّ أنّه تم العثور على الجثة، وأقيم أمس مأتم للرجل المغدور في منطقة البساتين، كما تم توقيف أحد الشريكَين في الجريمة، فيما لم يُعثَر على الشريك الآخر حتى الساعة.