الامارات | قصَّ بطنه بمنشار الخشب بالخطأ .. وحمل أمعاءه بيديه الى الإسعاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة مروعة، تعرض البريطاني، بريندان كلانسي، أثناء قيامه بقص بعض القطع الخشبية في حديقة منزله لإصابة خطيرة بسبب منشار.

وحين شعر الرجل بألم غريب كانت الصدمة أن أمعاءه تبعثرت خارج جسمه، إلا أنه تماسك وجمعها في قميص وانطلق نحو المستشفى لإسعاف نفسه بمفرده.

وقد تعافى كلانسكي، وهو أب لخمسة أبناء، بشكل كامل دون أي إصابات دائمة سوى ندبة بطول عدة سنتيمترات.

وبحسب صحيفة "الصن"، قال الرجل البالغ من العمر 67 عاما "كان لدي مجموعة من المنصات الخشبية، بطريقة ما تعثرت وسقطت على المنشار".

تابع "أدركت أن أمعائي أصبحت خارج جسمي، دخلت المنزل ولملمت أحشائي داخل قميص وتوجهت إلى المستشفى مذعورا"

واضاف "كانت زوجتي خارج المنزل لذا قدت السيارة بنفسي. عندما وصلت إلى المستشفى، ذعر مقدمو الرعاية من مشهد أمعائي المتدلية وكان النزول إلى نقالة الإسعاف مؤلما للغاية وعندها بدأت أفقد تركيزي من شدة الألم"، وفق كلانسكي.

وأضاف "تم نقلي لمستشفى جراحي متخصص حيث تم إنقاذ حياتي وأقدر كم أنا محظوظ لكوني على قيد الحياة، أريد أن أشكر كل من ساعدني في يوم الحادث".