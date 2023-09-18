حورية فرغلي تبكي خطيبها الراحل قبل 21 عاما: «ليه عيشت الحب وربنا خده مني؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حب بدأت وانطوت ذكرياتها قبل 21 عامًا، كانت بطلتها الفنانة حورية فرغلي، وخطيبها الراحل التي فقدته، ولم تُقدم على الدخول في أي علاقات عاطفية بعد وفاته، إذ لم تستطع أن تمحو هذا الحب أو ترتبط برجل غيره، معتبرة أنها لم تعش الحب غير مرة واحدة معه قبل 21 عامًا.

علاقة حب وحيدة في 2002

تحدثت حورية فرغلي، عن علاقتها العاطفية الوحيدة التي بدأت عام 2002، مع الإعلامي تامر شلتوت في برنامج «في العمق» على «يوتيوب»، موضحة أنها رغم مرور كل هذه الأعوام، إلا أنّها لم تفتح قلبها لرجل غيره، ولم تعرف معنى الحب إلا معه، في حين أنّه عُرض عليها الارتباط مرارًا وتكرارًا: «محبتش من وقتها ومش عارفة ليه برغم إني سايبة نفسي خالص، وعلى فكرة أنا بتحب كتير، بس بتصدم لما بعرف السن وبيكون أصغر بكتير، يعني كان فيه واحد بيبعتلي مسجات كتير أوي وحب وكده، وبعدين لقيته 22 سنة، قولت له أنت تقولي يا طنط يا روحي».

اعتادت حورية فرغلي، أن تعيش بمفردها، لا صداقات أو تجمعات فنية، مثل غيرها من نجوم الفن، إذ تكتفي بممارسة الرياضة صباح كل يوم، وتجري رفقة كلابها، لافتة إلى أنها تقلص عددها من 13 كلب إلى 1 فقط: «أنا بحب أمشي في شقتي براحتي وأجري مع الكلاب، واتعودت إني أبقى لوحدي، وميتهيأليش إني لو اتجوزت هستحمل حد ينام جنبي على السرير».

معاناة خطيب حورية فرغلي الراحل

ظروف صحية كان يعاني منها خطيب حورية فرغلي الراحل، إذ وصل وزنه إلى حوالي 175 كيلوجراما، بالإضافة إلى مشكلة في ساقه اليسرى، وكان يماثلها في العمر، إلا أنّها كانت تراه أجمل الرجال في عيونها: «أنا كنت بشوفه أحلى راجل في الدنيا، أنا مكنتش ببص من بره، كنت ببص عليه من جوه، لأنّ كل اللي بره ده هيروح، يعني لو أنا أجمل منه مانا هكبر وهعجز، لكن المهم إن اللي جوه يفضل موجود، وكفاية أني أكون سامعة صوته، ووجوده في المكان وريحة برفانه، أنا مش عايزة أشوف شكله عامل إزاي، أنا عايزاه هو من جوه، واللي شوفته جوه ده أنا عايزة ده، ومن ساعتها بدوّر على اللي زي ده ومش لاقية».

عامان قضتهما حورية فرغلي مع خطيبها قبل رحيله، وصفتهما بأنّهما «أحلى أيام حياتها»، رغم خلافاتهما المستمرة مثل أي شريكين: «أكيد كنا بنتخانق، بس كانت كل حاجة ضحك وجميلة، كل ما أطلع الأول في الفروسية أروح البيت ألاقي جايب لي تورتاية قد كده وصورتي عليها وجايب لي لعب»، وواصلت بكلمات خالطتها الدموع: «أنا بدوّر على حبه، فين حب زي ده موجود؟ ولا يمكن عشان هو مات؟ طب أنا شوفت الحب ده وعاشرته ليه عشان في الآخر يتاخد مني؟ لكن أكيد ربنا عايز كده».