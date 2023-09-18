أول تصريح من «عروسة طلخا» بعد الفرح الأسطوري.. سعر الفستان مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جهزت لحفل زفافها ولم تتوقع أن يتحول إلى «ترند»، يتحدث عنه جمهور «السوشيال ميديا»، بحضور تامر حسني ووائل جسار، وغيرهم من نجوم الغناء، وتلقيها إشادات وإعجابا واسعا بمظهرها الأنيق.

تحدثت سلمى فايد، 22 عامًا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تكلفة فستان الزفاف، الذي تم اختياره منذ فترة، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 300 ألف جنيه، ولاقى استحسان المدعوين بالفرح، قائلة: «الحمد لله كل الناس شكرتني على ذوقي في اختيار الفستان».

إشادات واسعة بحفل الزفاف

تخرجت «سلمى» في كلية التربية قسم إنجليزي، وتلقت إشادات كبيرة على الفرح الأسطوري، خاصة أنه كان مفاجأة، إذ لم تخبر أحد بحضور نجوم الغناء، وهم تامر حسني ووائل جسار ورضا البحراوي وأحمد شيبة ومحمد حماقي، حفاظًا على أمن القاعة: «محبتش أقول للمعازيم إن في مطربين هيحضروا، عشان نحافظ على أمن القاعة، والفرح يعدي على خير».

حفل زفاف «سلمى» يتحول إلى تريند

لم تتوقع «سلمى» أن يتحول زفافها، إلى تريند «السوشيال ميديا»، يتحدث عنه الكبار والسيدات والأطفال: «تعبنا أوي في الفرح، وكنا مبسوطين بين أهلنا وحبايبنا، ومتوقعناش إن الموضوع يبقى تريند».

«سلمى» مع زوجها في المالديف

لم يكن حفل الزفاف عاديًا، بل بذلت فيه سلمى وزوجها مجهودًا كبيرًا، وتكلف مبلغا ماليا ضخما، يتراوح بين 10 و12 مليون جنيه، وحاليًا يقضي العريس شهر العسل مع زوجته في المالديف: «إحنا مبسوطين جدًا بتعليقات الناس الحلوة، والحمد لله مفيش حد كان متضايق خالص».