6 علامات إذا ظهرت تدل على قرب حدوث أزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك بشكل غير متوقع، تدل على حدوث أزمة قلبية وشيكة، لذا عليك الحذر فور ظهورها، منعا للدخول في أزمة صحية كبيرة.

وتحدث النوبة القلبية عندما ينخفض ​تدفق الدم إلى القلب بشدة، ما يؤدي إلى الانسداد، وعادة بسبب تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في شرايين القلب (التاجية)، كما تسمى الرواسب الدهنية المحتوية على الكوليسترول باللوحات.

وتتمثل تلك العلامات فيما يلي وفقا لما جاء في موقعي "learnitwise"، "mayoclinic"، المعني بالصحة.

كما تختلف أعراض النوبة القلبية من شخص لأخر بعض الناس لديهم أعراضا خفيفة، والبعض الآخر يعاني من أعراض حادة.

وتشمل أعراض الأزمة القلبية الشائعة ما يلي:

وجود ألم في الصدر.

الشعور بالضغط أو الضيق أو الألم أو العصر في الصدر.

الإحسان بألم أو انزعاج ينتشر إلى الكتف، أو الذراع، أو الظهر.

وجود ألم في الرقبة، أو الفك، أو الأسنان، أو في بعض الأحيان الجزء العلوي من البطن.

ظهور عرق بارد.

الشعور بالتعب.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

الإحساس بالدوار أو الدوخة المفاجئ.

وهناك علامات مهمة قد تشير إلى وشك الإصابة بنوبة قلبية تتمثل فيما يلي:

1- وجود اضطراب في نبضات القلب: يمكن أن يكون لخفقان القلب أسباب عديدة، وغالبا ما يكون السبب وراء ذلك هو اندفاع الأدرينالين أو تغير في الحالة المزاجية، ومع ذلك، يجب على أي شخص يشعر بأن ضربات قلبه غير منتظمة في كثير من الأحيان أن يقوم بفحص ذلك على وجه السرعة.

2- السعال المستمر

السعال المستمر يمكن أن يكون مزعجا، وكثير لا يأخذون هذا الأمر على محمل الجد، لكن السعال لفترة طويلة يمكن أن يشير إلى أزمة قلبية، عندما يواجه القلب صعوبة في إيصال الدم إلى الجسم، فإنه يمكن أن يصل إلى الرئتين ويسبب سعالا مستمرا.

وإذا كان لديك سعال مع البلغم، يجب عليك بالتأكيد الانتباه إلى اللون، وإذا اشتد السعال ليلا عند الاستلقاء، فهذه علامة تحذيرية أخرى على الإصابة بأمراض القلب.

3- فتح الجروح في القدمين

يجب دائما علاج الجروح المفتوحة لأنها يمكن أن تصاب بالعدوى بسرعة، يجب توخي الحذر إذا لم تشفى من تلقاء نفسها أو كان من الصعب شفاؤها، ويمكن أن يكون هذا علامة على انسداد في الشريان الأورطي. وهذا المرض يمكن أن يؤدي إلى نقص التروية، وهو ما يعني انخفاضا في إمدادات الدم والأكسجين إلى الأنسجة ما يؤدي إلى موت الأنسجة، وفي أسوأ الحالات، فقدان أحد الأطراف.

4- تورم الساقين.

5- ضيق في التنفس.

6- ألم في الصدر.

الأسباب

- مرض الشريان التاجي: ويرجع ذلك عادة إلى رواسب تحتوي على الكوليسترول الضار، التي تضيق الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب.

وقد تنجم النوبة القلبية عن انسداد كامل أو جزئي في شريان القلب (التاجي).

بالإضافة لحدوث تشنج في الشريان التاجي.

عوامل الخطر

1- العمر: الرجال الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما أو أكبر والنساء الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكبر هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بالرجال والنساء الأصغر سنا.

2- التدخين.

3- ضغط الدم المرتفع.

4- التاريخ العائلي للإصابة بالنوبات القلبية.

5- نظام غذائي غير صحي.

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