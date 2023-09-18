مارتا ونورا.. ثنائي الكرة النسائية تتصدران إعلان بيراميدز عن قميصه الجديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فوتوسيشن» جذاب، قام به نادي بيراميدز، للإعلان عن قميصه للموسم الجديد 2023 - 2024، والذي ظهر به عدد من نجوم النادي على رأسهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأسامة جلال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

من هن ثنائي الكرة النسائية الذي ظهر في إعلان بيراميدز عن قميصه الجديد؟

جلسة التصوير لم تمر مرور الكرام، خاصةً وأنها شهدت ظهور لاعبتان، أثارتا التساؤلات، خاصةً وأن نادي بيراميدز أعلن من أشهر قليلة تكوين أول فريق نسائي في تاريخه للمشاركة في المسابقات المحلية، فمن هن مارتا شاهر ونورا خالد ثنائي الفريق اللاتي شاركن في تقديم القميص الجديد؟.

ظهور مميز للاعبات الكرة النسائية في بيراميدز بجلسة تصوير القميص الجديد

مارتا شاهر، لاعبة نادي بيراميدز، تعد من أوائل اللاعبات اللاتي ارتدين قميص الفريق حديث العهد، وهي لاعبة سابقة بإحدى الأكاديميات الخاصة، وشاركت في أول فريق للكرة النسائية بنادي بيراميدز.

وكتبت مارتا شاهر اسمها بحروف من نور في سجلات النادي، بتسجيل أول أهداف النادي في تاريخه بدوري الكرة النسائية الموسم المنقضي، في مرمى دلفي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ومن نادي الطيران، أحد أندية القمة في الكرة النسائية، جاءت نورا خالد، لتسجيل حضورها في أول قائمة لنادي بيراميدز الموسم الماضي، بعد التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق، لتظهر الموسم الحالي خلال عرض تقديم قميص الفريق رفقة نجوم فريق الكرة للرجال.

نورا خالد، التي تعد واحدة من أبرز العناصر في منتخب مصر الأول للكرة النسائية، ستكون أحد مفاتيح نادي بيراميدز في الموسم الجديد لمواصلة مشواره وتسجيل حضورا بارزا في البطولات المحلية للكرة النسائية، خاصةً بعد اشتعال المنافسة بدخول عدد من الأندية الجماهيرية للمنافسة مثل الأهلي والإسماعيلي والمصري.