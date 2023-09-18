"مليان أشباح في كل مكان" فندق لا يزوره سوى الأقوياء... إليك تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يوجد فندق في ألبرتا، كندا، قبل 125 عاما، وتم بناؤه ليكون محطة توقف فاخرة لمسافري القطارات ولكنه اشتهر بأنه أكثر الأماكن المرعبة، وذلك لارتباط سمعته بالأشباح، وتمت فتحة للضيوف الأقوياء فقط، وعلى الرغم من الطبيعة الخلابة الموجودة من حول الفندق إلا أن يجذب زوارا لا تخشى الأشباح فقط.

حقائق وجود أشباح في الفندق، حسب ما ذكرته صحيفة mirror البريطانية.

غرفة سرية

قام مقاول الفندق خلال بنائه بارتكاب خطأ كبير، وتم بناء غرفة لا يوجد بها أي أبواب أو نوافذ، ولم يعرف مالك الفندق أي شيء عن هذه الغرفة، ولكن عام 1926 اندلع حريق وكشف عن تلك الغرفة السرية، ويذكر السكان المحليون وصائدي الأشباح أن الأشياء الغريبة والمرعبة ترى من خارج هذه الغرفة.

الغرفة المسكونة 873

وذكر أيضا بعض السكان المحليين أن تلك الغرفة تم استخدامها لقتل عائلة، وبعد الواقعة قاموا بسد باب الغرفة بالطوب حتى يتشابه مع الجدار في ردهة الفندق، وكان يصرح بعد الزوار أن هناك أشباحا تظهر أمام حاجز الطوب.

العروس المحترقة

كان هناك عروس في الفندق، وذكر أيضا أنها سقطت من أعلى الدرج وتعرضت رقبتها للكسر، بعدما كانت تفر هاربة من النار التي اشتعلت في فستانها وتحديدا من أسفله بعدما ارتطمت بالشموع الموجودة على الدرج وأمسكت النار في الفستان، وبعدما فارقت الحياة، أوضح العديد من الأشخاص رؤية شبح يرتدي فستان زفاف بالإضافة إلى سماع أصوات غريبة تخرج من الجناح الخاص بالزفاف، بالرغم من عدم وجود أشخاص به.

عامل الجرس

ومن أشهر الأشباح الموجودين في الفندق كما يطلق البعض، هو عامل الجرس الذي يدعى "سام ماكولي"، وكان يعمل داخل الفندق في الستينيات والسبعينيات، وبالرغم من اختفاء سبب وفاته، ولكن روحه حول الفندق دائما، وتحديدا في الطابق التاسع المكان المفضل له، ويحاول يساعد الزوار في إضاءة الأضواء وحمل الحقائب.

رجل مقطوع الرأس

ومن المشاهد المرعبة الذي ذكرها الموظفون والضيوف، رجلا مقطوع الرأس يعزف على مزمار، وقالوا إنها من المشاهد الذي يصعب نسيانها.

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