التوتر النفسي.. عامل خطر لتساقط الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

التوتر النفسي هو رد فعل طبيعي للجسم تجاه المواقف أو الأحداث التي يشعر فيها الفرد بالتهديد أو التحدي.

وقالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والطب النفسي وعلم الأعصاب إن التوتر النفسي المستمر يرفع خطر تساقط الشعر، لأن هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، تعيق إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية، ما يحد من نمو الشعر.

وأضافت الجمعية أن هرمونات التوتر تعزز أيضا من فرص حدوث عمليات التهابية في جذور الشعر، ما يعزز بدوره من فرص تساقط الشعر.

ونصحت بضرورة استشارة الطبيب في حالة تساقط الشعر بمعدل يزيد عن 100 خصلة في اليوم، مشيرة إلى ضرورة استشارة طبيب نفسي، بعد استبعاد الأسباب العضوية لتساقط الشعر، والمتمثلة في نقص الحديد، وسوء التغذية وضعف المناعة.

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