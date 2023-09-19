الامارات | نصيحة لمرضى عدم تحمل اللاكتوز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتساءل كثيرون من مرضى عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) عما إذا كان يُسمح لهم بتناول الأدوية المحتوية على اللاكتوز أم لا؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرغ إنه يُسمح لمرضى عدم تحمل اللاكتوز بتناول الأدوية المحتوية على اللاكتوز، معللة ذلك بأن الأدوية تحتوي على كمية ضئيلة من اللاكتوز تقدر بالملليغرام، ومن ثم لا تمثل مشكلة في الغالب.

وأضافت أنه لا يتعين على المرضى بالضرورة تناول الأقراص المحتوية على إنزيم اللاكتاز كإجراء وقائي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتوقف على الأعراض الفردية؛ فإذا كان الدواء، الذي يتم تناوله، هو المصدر الوحيد للاكتوز، فليس من الضروري حينئذ تناول أقراص اللاكتاز.

يشار إلى أن عدم تحمل اللاكتوز هو عدم قدرة الجسم على امتصاص سكر الحليب الموجود في الحليب ومنتجات الألبان أو امتصاصه بشكل سيئ، بسبب نقص إنزيم اللاكتاز، وبدلاً من ذلك يتم امتصاصه بواسطة بكتيريا الأمعاء، ما يؤدي إلى المعاناة من بعض المتاعب مثل آلام البطن والشعور بالامتلاء والانتفاخ والغثيان والإسهال وأعراض غير مميزة كالصداع.

ويتم مواجهة عدم تحمل اللاكتوز من خلال التخلي عن المنتجات المحتوية عليه وتناول الأقراص المحتوية على إنزيم اللاكتاز، الذي يساعد الجسم على امتصاص اللاكتوز.