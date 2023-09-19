الامارات | القرية العالمية.. وبدأت المفاجآت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن بدء الحجز المسبق لباقات كبار الشخصيات لموسمها الـ28، الذي سينطلق في العاشرة من صباح السبت المقبل، إذ ستتوافر الباقات بكميات محدودة قبل طرحها رسمياً للبيع العام في 30 الجاري.

ويتيح الحجز المسبق لضيوف القرية العالمية فرصة شراء باقات كبار الشخصيات، أي قبل الطرح الرسمي في 30 الجاري.

ويمكن للضيوف اختيار ما يناسبهم من الباقات الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، إذ تشمل جميعها تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات، وملصقات مواقف سيارات كبار الشخصيات، وبطاقات الروائع لكبار الشخصيات، والتي تسمح لحامليها بدخول العديد من الوجهات الترفيهية في القرية العالمية مثل متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! وعرض سايبر سيتي الشيّق، والاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كرنفال.

واحتفاء بموسمها الـ28، الذي من المقرر أن ينطلق في 18 أكتوبر المقبل، أعلنت القرية العالمية أنها ستقدم لضيوف موسمها الجديد مفاجأة رائعة ستكون مخبأة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، إذ سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته على شيك بـ28 ألف درهم، احتفالاً بمرور 28 موسماً على انطلاق القرية العالمية، الوجهة العائلية الأكثر زيارة في المنطقة.

كما ستحتوي باقات كبار الشخصيات على عبوة من البذور لغرسها من قبل الضيوف في أنحاء الإمارات في إطار المساهمة في رؤية «عام الاستدامة» الذي تحتفل به الدولة.

وستتيح باقات كبار الشخصيات لحامليها امتيازات في وجهات ترفيهية مميزة في «دبي باركس آند ريزورتس» مثل «نيون جالاكسي» و«Jump X» وخصومات في روكسي سينما وتجربة «داخل برج العرب» وشاطئ سي بريز.

وتقدم الوجهة الشهيرة في دبي لزوارها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الزوار في الهواء الطلق، كما أنها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة زوارها في رحلة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان.

• 18 أكتوبر المقبل ينطلق الموسم الـ28 للوجهة الشهيرة في دبي.

أسعار

أعلنت القرية العالمية أنه ستُطرح هذا الموسم 30 باقة فقط من الفئة الماسية بسعر 7000 درهم للواحدة، بينما ستتاح الباقة البلاتينية مقابل 2950 درهماً للباقة الواحدة، والباقة الذهبية مقابل 2250 درهماً، والفضية مقابل 1750 درهماً.

الباقات ستحتوي على عبوة من البذور لغرسها من قبل الضيوف في أنحاء الإمارات، مساهمة في «عام الاستدامة».

