الامارات | مشاركون من 101 دولة في مؤتمر الناشرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات الدورة الـ13 من مؤتمر الناشرين الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، بحضور ومشاركة ناشرين ومتخصصين في صناعة الكتاب من 101 دولة حول العالم، وذلك قبل انطلاق الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

واستقبلت الهيئة مشاركات من سبع دول تشارك للمرة الأولى في المؤتمر: بنين، وموريشيوس، وبوركينا فاسو، وباراغواي، والتشيك، وساحل العاج، وزائير.

وسيناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، مستجدات وتحديات صناعة النشر، والحلول والتجارب المبتكرة للوصول بالكتاب والصناعات الإبداعية إلى أسواق جديدة.

وقال مدير إدارة خدمات النشر في الهيئة منصور الحساني: «نفخر بتنظيم مؤتمر الناشرين للسنة الـ13 على التوالي، ونسعى إلى تقديم برنامج غني ومتنوّع يلبي احتياجات وتطلعات الناشرين من مختلف بلدان العالم، لنعكس رؤية هيئة الشارقة للكتاب في دعم وتطوير قطاع النشر، وإثراء المحتوى الثقافي والمعرفي في المنطقة والعالم، إيماناً بأهمية تبادل الأفكار والحلول والفرص بين الناشرين، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية التي تؤثر في صناعة النشر».

وأضاف: «يمثل مؤتمر الناشرين فرصة فريدة للتواصل والتعارف بين الوكلاء الأدبيين والمتخصصين في حقوق الترجمة والملكية الفكرية، لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في هذا القطاع من خلال تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لحقوق النشر، وتقديم تجاربهم كنماذج يحتذى بها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».