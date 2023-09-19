الامارات | «ليوا للتمور» يحتفي باستدامة التراث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بجوائز تتجاوز أربعة ملايين درهم؛ تنطلق بعد غدٍ الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور، التي تستمر إلى 30 الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في أبوظبي. وتشارك الأردن ضيف شرف للدورة الحالية للمهرجان الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وقال مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة عبيد خلفان المزروعي، إن الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور ستركز في عام الاستدامة على «تسليط الضوء على تراث الإمارات في مجال الممارسات المستدامة، وبما يمثله من احتفاء بعنصر مهم من عناصر التراث الإماراتي العريق، والمتمثل في شجرة النخيل ومكانتها المركزية في ثقافتنا، علاوة على تأكيد أهمية استدامة المهرجانات التراثية ودورها المهم في تعزيز الهوية الوطنية، واستمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى قواعد الاستدامة في كل المجالات».

وأوضح المزروعي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مجلس محمد خلف بأبوظبي، أن الدورة الجديدة من المهرجان تضم 19 مسابقة متنوّعة خصص لها 156 جائزة بقيمة تتجاوز أربعة ملايين درهم، وتشمل ثماني مسابقات للتمور ضمن المسابقة الرئيسة وخمس مسابقات للعسل وأربع مسابقات للتصوير والرسم، إلى جانب مسابقتي زيت الزيتون الدولية والطبخ الدولية.

وأوضح أن مزاد التمور سينظم بشكل يومي ليقدم التمور الإماراتية لكل المهتمين باقتناء أجود وأفخر أنواعها، إلى جانب القرية الأردنية للتمور التي تعرض أفضل تمور المملكة.

كما يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات التي تُقام في السوق الشعبي، وسيفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء.

واستعرض المزروعي، المشاركات في مسابقات الرسم والتصوير، إذ استقبلت مسابقة التصوير هذا العام 1094 صورة من 156 مشاركاً بالمقارنة مع العام الماضي الذي سجل 836 صورة من 124 مشاركاً، فيما سجلت مسابقة الرسم حتى الآن أكثر من 160 لوحة من 104 فنانين للدورة الثانية، مقارنة مع الأولى التي سجلت 156 لوحة من 117 فناناً، منوهاً بأن هناك معرضاً للصور وآخر للرسم في موقع المهرجان.

عبيد المزروعي:

• «المهرجان يعزّز شجرة النخيل ومكانتها المركزية في ثقافتنا الإماراتية».

منافسة عادلة

سلط مدير مزاينة التمور في المهرجان مبارك علي القصيلي المنصوري، الضوء على شروط ومعايير المشاركة التي وضعت لضمان تحقيق المنافسة العادلة بين المشاركين في مختلف المسابقات، إذ وضعت اللجنة المنظمة كل تفاصيل هذه المسابقات في كتيب نشر عبر التطبيق الذكي للمهرجان ومن خلال منصات تراثنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه يمكن للراغبين في المشاركة بمسابقات المهرجان التسجيل عبر التطبيق الذكي للمهرجان.