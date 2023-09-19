الامارات | لأول مرة.. 10% من سكان اليابان تتجاوز أعمارهم الـ 80

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوزت نسبة الذين تبلغ أعمارهم 80 عاماً أو أكثر في اليابان نسبة 10% من الشعب الياباني للمرة الأولي، وفقاً لما أظهرته بيانات حكومية أول من أمس.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه البلاد، التي يوجد بها أكبر نسبة من كبار السن، كفاحها مع مجتمع يشيخ بسرعة.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بمناسبة يوم احترام المسنين أمس، إن عدد الأشخاص في هذه الفئة العمرية ارتفع بمقدار 270 ألف شخص عن العام السابق ليصل إلى 10.1% من إجمالي سكان اليابان البالغ نحو 124.6 مليون نسمة.

وأظهرت البيانات تسجيل رقم قياسي آخر وهو أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، والذين يعرفون بأنهم كبار السن في اليابان، يمثلون 29.1% من إجمالي السكان ، ويبلغ عددهم 36.23 مليوناً، ما يعني أن البلاد لاتزال لديها أكبر نسبة من هذه الفئة العمرية في أنحاء العالم.

يشار إلى أن إيطاليا وفنلندا تحتلان المرتبة الثانية والثالثة، إذ يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر 24.5% و 23.6% على التوالي من بين سكان كل منهما.