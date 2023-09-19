أغرب طرق سد الشهية أثناء الدايت.. بينها بذور الشيا والماء

القاهرة - سمر حسين - صحة

دائما تكون الرغبة في تقليل وسد الشهية ومنع الجوع، هي الهدف الرئيسي لكل من يرغب في فقدان الوزن، وكذلك كل من يريدون اتباع نظام غذائي صحي بهدف الرشاقة، وفي سبيل تحقيق ذلك يتبعون عدات غذائية غريبة لسد وتقليل الشهية، ومثلما توجد طرق صحية فإن هناك طرقا غريبة يتبعها البعض، وذلك بحسب تصريحات دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ هن، يشرح فيها بعض الطرق الغريبة لتقليل وسد الشهية.

أغرب طرق سد الشهية

واحدة من أغرب طرق سد الشهية هي تناول كميات كبيرة من الماء، وذلك بحسب استشاري التغذية العلاجية والذي أوضح في تصريحات خاصة أن تلك تعتبر واحدة من الطرق الغريبة لأن البعض يعتقد أن تناول كميات كبيرة من الماء قبل تناول الطعام مباشرة أو عند الشعور بالجوع يؤدي لسد الشهية، لأن أحيانا يكون الشعور بالجوع يكون سببه عطش الجسم، وبالتالي عند الشعور بالجوع إذا شربت الماء فلن تعاني من الشعور بالجوع.

وسد الشهية بالماء يكون عن طريق تناول كمية كبيرة كوب أو كوبين من الماء قبل تناول الوجبة الأساسية، وبالتالي يكون ربع أو ثلث المعدة مملتئا بالماء، ما يساعد على تقليل كمية الطعام الذي تتناوله، حيث تشعر بالشبع قبل الانتهاء من الوجبة، كما أن الماء الموجود مع الوجبة في المعدة يساعدها على هضم الطعام بشكل جيد وسريع كما يمنع حدوث الإمساك.

ومن الطرق الغريبة أيضا لسد الشهية ومنع الشعور بالجوع شرب القهوة الغنية بمادة الـBYY وهي المادة التي تساعد على سد الشهية من 3 لـ4 ساعات، وتلك المادة موجودة في القهوة التركية الفامغة وهي موجودة في مصر بكثرة، ويمكن تناولها قبل الطعام لشعور بسد الشهية لمدة ساعات بعد شرب القهوة.

طريقة أخرى غريبة لسد الشهية، وهي صرف العقل عن التفكير في تناول الطعام، مثل الانشغال بمشاهدة التليفزيون مسرحية أو فيلم، التفكير في ذكرى قديمة بين العائلة، أو الاستحمام بماء بارد أو ساخن، التفكير في شيء محبب، وتلك الطريقة تعتبر من الطرق الفعالة جدا خاصة في حالة التدريب عليها.

بذور الشيا خيار صحي لهؤلاء الذين يريدون اتباع حمية غذائية، ولكنها أيضا من الطرق الغريبة جدا لتقليل الشهية، وذلك بوضع ملعقة واحدة منها على كوب ماء ونقعها لمدة من ساعتين إلى ثلاثة، حيث تكون مادة هلامية حولها ما يعطي إحساس بالشبع والامتلاء عند تناولها.

طرق صحية لتقليل الشهية

أوضح الدكتور محمد حلمي أنه بالإضافة إلى الطرق الغريبة لسد الشهية، يوجد عدد من الطرق الطبيعية والصحية لشد الهشية، ومن بينها:

تناول الخضروات الغنية بالالياف.

تناول المياه.

تناول المشروبات الدافئة خصوصا القهوة او الزنجبيل.

تناول البروتين في وجباتنا بكميات كافية لاحتياجاتنا