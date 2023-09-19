زيت إكليل الجبل.. حل طبيعي لتساقط الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - زيت إكليل الجبل هو زيت عطري طبيعي له العديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد في تحسين نمو الشعر ومنع تساقطه، كما يحتوي أيضًا على مركبات نشطة، لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف إنديا".

- فوائده:

يحفز زيت إكليل الجبل نمو الشعر ويعززه.

يساعد أيضاً في مكافحة القشرة والشيب المبكر.

يساهم في نمو الشعر عن طريق منع تأثيرات "دي اتش تي"، وهو نوع من هرمون التستوستيرون المسؤول عادة عن تقلص بصيلات الشعر، التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

يمكن لزيت إكليل الجبل أيضاً أن يضيف لمعاناً صحياً للشعر، إذا تم استخدامه بانتظام.

يعمل على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، ما يساعد على توصيل العناصر الغذائية المناسبة والأكسجين إلى الشعر.

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