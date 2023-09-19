كندا تسحب مشروبات الطاقة «غير الآمنة» من الأسواق.. المراهقون السبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم تزايد إقبال الشباب والمراهقين على مشروبات الطاقة، التي أصبحت جزءا من يومهم، لا زال العلماء يحذرون من الإسراف في تناولها كونها تسبب عددا من المخاطر على الصحة العامة للإنسان، وهو ما دفع الحكومة الكندية إلى إصدار قرار سحب لعدد من العلامات التجارية الشهيرة لمشروبات الطاقة من الأسواق الكندية، ومن بينها تضمين العلامات التجارية الشهيرة مثل Monster.

سحب مشروبات الطاقة

ولم تمر فترة قصيرة حتى أصدرت الحكومة الكندية قرارات تكميلية بسحب عدد آخر من منتجات مشروبات الطاقة علامات تجارية أخرى بسبب مشكلة تتعلق بالسلامة، ومن جانبها صرحت وزارة الصحة الكندية إنه تمت إضافة المزيد من مشروبات الطاقة إلى قائمة متزايدة من العلامات التجارية التي تم سحبها في أغسطس الماضي بسبب محتوى الكافيين غير المصرح به ومشكلات وضع العلامات، وفقا لموقع vancouverisawesome الكندي.

المنتجات التي تم حظرها من الأسواق الكندية تضمنت العديد من العلامات التجارية الشهيرة منها، 5 Hour، وMonster، وBob Ross، و3D Alphaland، وDragonball Z، وRaze Energy، وToxic Rick، وSonic the Hedgehog، وShakura، وMtn Dew Energy، وغيرها، بحسب ما ذكر الموقع الكندي.

مخاطر تناول مشروبات الطاقة

وحذرت وزارة الصحة الفيدرالية الكندية من أن استهلاك مستويات عالية من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية، بما في ذلك الأرق والتهيج والصداع والعصبية، كما أنها قد تعرض الأفراد الذين يمارسون الرياضة، والأطفال، والحوامل، والمرضعات، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين، لآثار صحية ضارة، كونها تتضمن نسبا عالية من الكافيين، وفقا لموقع vancouverisawesome الكندي.

ومن جهتها، أكدت الوكالة الكندية لفحص الأغذية (CFIA) أن مشروبات الطاقة يجب ألا تحتوي على أكثر من 180 مليجراما من الكافيين في العبوة الواحدة، كما يجب أن تحتوي هذه المنتجات أيضا على بيان تحذيري حول العدد الآمن لحصص الكافيين اليومية، بحسب ما ذكر الموقع الكندي.

وكشفت وزارة الصحة الكندية عن أن معظم المنتجات التي تم سحبها لم تكن مصنعة أو مخصصة للبيع في كندا، وتم استيرادها من قبل أطراف ثالثة وبيعها في المتاجر في جميع أنحاء كندا، وتم إطلاق عمليات الاستدعاء هذه من خلال أنشطة التفتيش التي قامت بها CFIA ولم تكن مرتبطة بتقارير ردود الفعل على المنتجات التي تم سحبها.