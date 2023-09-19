الامارات | يصبح مليونيراً لساعات قبل أن يكتشف البنك الخطأ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب شاب بالذهول عندما تحقق من رصيده البنكي ليكتشف أنه أصبح من ملاك الملايين. وصعق داين جيليسبي (18 عاماً)، عندما فتح حسابه ليجد فيه 11 مليون دولار بعدما كانت توقعاته لا تفوق صرف شيك منحته له جدته بمبلغ يقارب 10 آلاف دولار.

الذي حصل أن النظام في Nationwide Building Society أخطأ في قراءة التفاصيل وأضاف إلى حسابه مبلغاً ضخماً قدره 8.9 ملايين جنيه إسترليني (نحو 11 مليون دولار).

وأصيبت والدته كارولين، من بلفاست، بالصدمة عندما تلقت لقطة شاشة لـ«رصيده»، حسبما ذكرت صحيفة ميرور: «لم نتمكن من تصديق ذلك. لقد اعتقد ابني أنه مليونير لبضع ساعات». وأضافت: «كان هناك 8.9 ملايين جنيه إسترليني في حسابه. من الجيد أنه أخبرنا ولم يذهب وينفق كل شيء».

وتابعت: «قلت له: يجب تصفية هذا الشيك من مدخراتك، فقال: صحيح. وفي الدقيقة التالية، أرسل لي زوجي رسالة تحتوي على صورة تفاصيل حسابه المصرفي. قال لي: سأشتري سيارة بورش، فقلت له: لا تكن أحمق، هذه ليست أموالنا، نحن بحاجة إلى حل هذا الأمر»

وأشارت إلى أن الابن استجاب لنصيحتها، وأنه لم يمض وقت طويل حتى اكتشف البنك الخطأ، وعدّل الحساب.

رغم ذلك قالت الصحيفة أنه يمكن لابن الـ18 عاماً من أن يقول دائماً إنه كان مليونيراً في يوم من الأيام.

وأكملت والدته: «لقد كان الأمر على هذا النحو لبضع ساعات جيدة، لقد أراد فقط الخروج والإنفاق، ولكن إذا فعلت ذلك، فسيتعين عليك سداد المبلغ.. كان يعتقد أن كل أعياد ميلاده جاءته مرة واحدة هذا الصباح. إنه جنون».