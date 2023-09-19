حقيقة ارتداء أم فستان زفاف في فرج نجلها.. وأول تعليق من والدة العريس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ظهرت خلاله سيدة تحتفل بنجلها يوم زفافه، وقد ارتدت فستان «سواريه» وتركت الطرحة تنسدل على كتفيها، ما أثار حيرة وتساؤل البعض حول مظهرها الخارجي كونها ترتدي فستانًا لونه أقرب إلى لون فستان زفاف العروس، وانهالت التعليقات بين المؤيد والمعارض.

أول تعليق من والدة العريس

شيماء بكري والدة العريس، تروي في تصريحات خاصة لـ«هُن» كواليس فرح نجلها الذي أتمّ عقد قرانه قبل أيام قليلة، إذ يعتبر العريس الذي يُدعى «محمود» صاحب الـ28 عامًا نجلها الأكبر، وخلال حفل الزفاف حرصت الأم على أن تخرج بأفضل مظهر يليق بـ«أول فرحتها»، فاختارت فستانًا بلون «روز جولد»، والطرحة من خامة الستان وتعلوها أخرى من خامة التل باللون الذهبي أيضًا، كما اعتمدت في طلّتها على بعض الإكسسوارات البسيطة لتظهر بشكل أنيق.

مقطع الفيديو المتداول أظهر أم العريس ترتدي فستان أقرب إلى فساتين الزفاف، وهو ما نفته الأم، مؤكدة أنّها استقبلت الفستان الذي ظهرت به في حفل زفاف نجلها من شقيقتها المقيمة في ماليزيا قبل الفرح بـ ليلتين فقط، وهو أبعد ما يكون عن فساتين الزفاف، تقول «شيماء»: «أنا من عيلة معروفة وبنمشي على الأصول والأدب واللي اتربينا عليه، وعارفين إنّ مفيش حاجة اسمها أم تلبس عروسة يوم فرح ابنها ومش أنا اللي أعمل كده، ده ابني أول فرحتي وفرحانة بيه ولابسة سواريه حلو وشكلي جميل، لأنّ ماما العريس لازم تبقى لابسة كويس».

@shaimaambakry_233 أول فرحة الكبير الغالي الف مليون مبروك حبيبي #اول_فرحة #sonweddingday original sound - bakry.shaimaa

كان الطرحة هي الشيء اللافت في مظهر والدة العريس، خاصة وأنّها تركتها تنسدل بخفّة على كتفيها، وهو ما اعتبره البعض تشبهًا بالعروس، إذ تقول «شيماء» إنّها اختارت هذه الطريقة لربط الحجاب حتى يساعدها في إخفاء ظهر الفستان: «ده فستان سواريه عادي والطرحة دي عشان أنا محجبة ومبحبش ألبس السبانيش، والفستان كان ضيق شوية من ورا فـ أنا لبست الطرحة كده عشان يداري الجسم ولفات الحجاب دي موجودة عادي وناس كتير بتعملها».

علاقة طيبة أقرب إلى الصداقة تجمع بين «شيماء» وزوجة نجلها «ناريمان» التي ألقت نظرة على فستان والدة العريس قبل حفل الزفاف، ولم تبدِ أي اعتراض على شكل الفستان أو طريقة لف الحجاب كما أشاع البعض: «عروسة محمود شافت الفستان قبل ما ألبسه، وملبستوش خالص غير عشان أعرف هو محتاج يتضيق ولا لأ، وأنا عمري ما هنكد على مرات ابني احنا معندناش الكلام ده عيب، وده ابني الكبير ومراته أنا اللي وخداها من الكوافير ومبخراها زي ما أنا بخرته بالظبط في الفيديو، هي حبيبتي ومن يوم ما دخلت بيته بقت بنتي».

تعليقات سلبية تلقتها والدة العريس بعد نشر الفيديو على حسابها الشخصي على «تيك توك» فرحة بنجلها، لتفاجأ بعدها بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي يصاحبه العديد من التعليقات التي سببت لها بعض الضيق: «فوجئت إنّ الفيديو عمال يعلى وفيه ناس بتتكلم وفيه ناس بترد واللي يضايق إنّ كان فيه كلام كتير مش حلو، وفيه ناس بتدعي عليا وواحدة بتقول للعروسة الله يكون في عونك، برغم إنّنا كنا مبسوطين وبرشّ محمود وعروسته بالورد وببخرهم ومفيش أي حاجة».

@shaimaambakry_233 أول فرحة الكبير الغالي الف مليون مبروك حبيبي family comes first #sonweddingday #اول_فرحة #فرحة_العائلة إوعى - محمود العسيلي

علاقة صداقة تجمع بين والدة العريس وزوجة نجلها

العلاقة التي تجمع بين والدة العريس و«ناريمان» لم تنشأ بين ليلة وضُحاها، بل توطدت خلال فترة الخطوبة، وازدادت أواصرها منذ حفل الزفاف، فقد اعتاد الاثنان على تبادل المكالمات الهاتفية يوميًا للاطمئنان على بعضهما البعض: «وقت الخطوبة علاقتنا كانت عادية وبنتعرف وهي بتزعل مني شوية وأنا بزعل شوية، لكن من وقت الفرح وهي معايا كل يوم وبسأل عليها دايمًا، وهي بتصحى تكلمني وأنا بصحى أكلمها لأنها خلاص بقت حتة مننا، وهتبقى أم أحفادي فليه أزعلها وأزعل ابني الدنيا مش مستاهلة، واللي هتفرح ابني هشيلها جوة عينيا»

كانت العروس أول من صادف مقطع الفيديو، فـ سرعان ما أرسلته إلى والدة العريس لتتبادل معها الضحكات، إذ تحكي «ناريمان» لـ«هن»: «احنا معملناش حاجة غلط والموضوع مش مضايقنا خالص، ومن ساعتها وأنا واخدة الموضوع بهزار، وكنت بقولها أنا هطلع أقول للناس أنا العروسة المقهورة».

كما أكدت العروس العشرينية على طبيعة العلاقة التي تجمعها بوالدة زوجها، خاصة وأنّها صاحبة الاختيار لطريقة الحجاب التي ظهرت بها في حفل الزفاف: «اللي الناس متعرفوش أن أنا اللي مختارة لها الطرحة وجبتها لها مع حاجتي لأن الفستان وصلها من برة من غير طرحة، وهي أنتيمتي احنا صحاب أوي، ومن تاني يوم أنا كنت عندها في البيت وبتعشى معاها، وبتكلم معاها كل يوم أكتر ما بتكلم مع ماما».