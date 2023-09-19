قبل بدء الدراسة.. ما المسموح والممنوع في «اللانش بوكس»؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

هناك أطعمة يجب تجنبها عند إعداد اللانش بوكس لأطفالك نهائيا، كما أن هناك أطعمة تكون ملائمة للغاية، وتزامنا مع قرب بدء العام الدراسي، تجهز الأسر المصرية أدوات الدراسة وكل ما يحتاجه الطلاب خلال اليوم الدراسي، لكن تشعر الكثير من الأمهات بالحيرة أثناء إعداد «اللانش بوكس» لأبنائها، فليس كل ما هو شهي يكون صحيا للأطفال.

الدكتورة منال عزالدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية بوزراة الزراعة، قالت في بيان توعوي في هذا الصدد:«لابد أن يراعى في اللانش بوكس احتوائه على البروتين لبناء أنسجة الجسم والمعادن والفيتامينات لتقويه المناعة ويكون به مصدر للطاقة، لضمان وصول الاحتياجات الغذائية للأبناء، اللازمة لنموهم ومراعاة أن تكون كمية الطعام في الوجبة المتناولة خلال اليوم الدراسي تشكل حوالي 30% من احتياجاتهم اليومية».

أولاً: المسموح في اللانش بوكس

وأوضحت «عز الدين» الأطعمة المسموح بتواجدها داخل اللانش بوكش وهي:

• مصادر المعادن والفيتامينات، مثل الجوافة– التفاح- التمر- العنب- الموز- الكمثرى-الخيار- الزيتون الجزر- البطاطا.

• مصادر البروتين، مثل عجة البيض-كريب الجبنة– البرجر والكفتة والبانية يتم إعدادها منزليا- الجبن من الحليب الطبيعي.

• مصادر الطاقة مثل الحلاوة الطحينة– المربى- المفتقة- العجوة- زبدة الفول السوداني .

• مسليات صحية مثل الفشار- الترمس- الحمص- السوداني- المكسرات- الفواكه المجففة– بسكويت بالعجوة– كب كيك.

• الماء.

• الحليب.

ثانياً: الممنوع في اللانش بوكس

• العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية لضررها بصحة العظام والاسنان.

• الشوكولاتة سهلة الفرد لاحتوائها على دهون مهدرجة ذات تأثير الضار على صحة الأوعية والشرايين.

• اللحوم المصنعة الجاهزة لاحتوائها على نترات ونتريت الصوديوم الضارين بصحه الإنسان.

• الجبن نباتي الدهن، لأنه دهون مهدرجة ضارة على القلب والشرايين.

• الفول لسرعة فساده.

• الحلوى المصنعة لاحتواء العديد منها على ألوان صناعية.

• الشعرية سريعة الإعداد والتحضير، للاحتواء على جلوتامات أحادي الصوديوم (الملح الصيني) المسبب لفرط الحركة وتشتت الانتباه والكثير منه يرفع ضغط الدم.