ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

احتساء فنجان القهوة على صباح كل يوم، من العادات الغذائية التي لا غنى عنها عند كثيرين، لكن ماذا يحدث للجسم حينها؟

الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة، تقول لـ"الخليج 365"، إن تناول كوب من القهوة كل صباح له العديد من الفوائد على الصحة، ولكن هناك بعض الأضرار التي تحدث لبعض الأشخاص عند تناولها على الريق، منها الصداع والدوخة، والشعور بالضيق، وارتفاع ضغط الدم.

وأضافت أن القهوة على الريق تمد البعض بالنشاط والتركيز خلال اليوم، أثناء القيام بالمهام اليومية، ولها فوائد كثيرة على العقل، وكذلك غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتقلل من خطر الإصابة بألزهايمر.

ماذا يحدث عند تناولها على الريق

لكن البعض الآخر من الأشخاص يتأثر باحتساء كوب من القهوة على معدة فارغة بالصباح، لأنها تؤدي إلى الشعور بحرقة المعدة، إذ تحفز إنتاج حمض المعدة، لذا ومن المفضل تناولها بعد الإفطار، أو دمجها مع كوب من الحليب لحماية المعدة من التهيج والقرح.

ولفتت إلى أنه يجب تناول كمية كبيرة من الماء مع القهوة حتى لا تعاني من الجفاف، والشعور بالدوخة والإرهاق، وارتفاع ضغط الدم.

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