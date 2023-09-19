هاجر الشرنوبي عن صلة قرابتها بالفنان محمد الشرنوبي: ممكن يبقى جدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفارقة غريبة كشفت عنها الفنانة هاجر الشرنوبي، التي لمعت على الساحة الفنية على مدار السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد حديثها مؤخرًا عن صلة قرابتها بالفنان الشاب محمد الشرنوبي في تصريحاتها الإعلامية الأخيرة، وهو ما لم يتوقعه الكثيرين من متابعيها، إذ سرعان ما بات الأمر حديث العديد من متابعيها بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

هاجر الشرنوبي تكشف قرابتها بـ محمد الشرنوبي

وخلال لقاء تلفزيوني لها مؤخرًا، قالت الفنانة هاجر الشرنوبي، إنّ الفنان محمد الشرنوبي يمكن أن يكون في مكانة جدها أو عمها من صلة القرابة، على الرغم من صغر سنه عنها.

واستطردت هاجر الشرنوبي قائلة:«محمد الشرنوبي ابن عمة بابا، وممكن يبقى جدي أو عمي مع إنه أصغر مني في السن»، مضيفة أنّها اعتادت رؤية الموسيقار فاروق الشرنوبي في العديد من حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة بالعائلة، وكانت تشاركه الأسرة الغناء والعزف على العود.

هاجر الشرنوبي وتغيير اسمها الفني

وبشأن نصيحة والدها لها بتغيير اسمها الفني، قالت إنّ والدها لم يطلب ذلك، بينما كانت رغبتها بأن يكون اسمها كاملًا وهو هاجر مصطفى الشرنوبي، «لكن الاسم طويل واضطريت أختصره، وكان في ممثلة اسمها هاجر مصطفى».

معلومات عن هاجر الشرنوبي

وفي السطور الآتية، نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة هاجر الشرنوبي، وفق حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

• من مواليد شهر أغسطس.

• تخرجت هاجر الشرنوبي في معهد التمثيل والإخراج.

• تعد واحدة من الممثلات المصريات التي سطع نجمها في السنوات الأخيرة بمجال التمثيل.

• لديها ابن من زوجها الأول يدعى «يوسف».

• شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها، «جزيرة غمام»، و«الحصان الأسود»، و«كفر دلهاب»، و«الضاحك الباكي»، الذي جسدت خلاله دور «سعاد» ابنة عمة الفنان الراحل.

• خلال العام الماضي، تصدرت هاجر الشرنوبي أحاديث منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لظهورها بإطلالة جذابة خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان جاء مصممًا على منوال أحد الفساتين الشهيرة للراحلة صباح، الذي ارتدت مثله في فيلم «شارع الحب».

• احتفلت هاجر الشرنوبي بعقد قرانها في يناير الماضي، إذ أطلت بفستان زفاف أبيض اللون، جاء لامعًا من المنتصف العلوي، وذو تصميم بسيط دون أي نقوش من أسفل معتمد على التُل السادة، إلى جانب وضعها طرحة زفاف منقوشة طويلة فوق رأسها.

• شاركت هاجر الشرنوبي مؤخرًا، خلال مسلسل «الونش»، بجانب نخبة من الفنانين، من بينهم محمد رجب، محمود عبد المغني، منة فضالي، ميمي جمال، ميرهان حسين.

طلب مؤثر من هاجر الشرنوبي في حفل زفافها

وخلال عقد قرانها ظهرت هاجر الشرنوبي في موقف مؤثر أثار تعاطف الحاضرين، وذلك بعدما طلبت من الجميع قراءة الفاتحة على روح والدها قبل القيام بعقد القران.

سبب تأجيل هاجر الشرنوبي لحفل زفافها

وعلى الرغم من عقد قرانها منذ أشهر طويلة، إلا أن هاجر الشرنوبي كشفت عن السبب خلف تأجيل الاحتفال بزفافها للمرة الثانية على المنتج أحمد الجابري، لافتة إلى أن التجهيزات الخاصة بمنزلهما وكذلك ظروف السفر تسببت في تأجيل موعد الزفاف.

وكشفت «الشرنوبي» عن عدم نيتها للتفكير في الزواج مرة أخرى، لكن السمات الخاصة بشخصية زوجها شجعتها على خوض التجربة والارتباط به، إلى جانب تعويضه لابنها فقدان والده بعد وفاته، وكذلك مدى تفاهمه لطبيعة عملها ومساعدته لها دائمًا.