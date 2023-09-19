الفائزة بـ«فستان الفرحة»: «ما كنتش متوقعة الفوز وهلبسه في فرح أخويا»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

خلال حلقة اليوم من برنامج السفيرة عزيزة، فازت ندى محمد، بـ«فستان الفرحة» المقدم لمبادرة «من دولابي»، عبارة عن بدلة مطرزة يدويًا مكونة من ثلاث قطع منفصلة.

الفائزة بـ«فستان الفرحة»

وقالت ندى محمد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، إنها سعيدة للغاية بفوزها بتلك المبادرة، المقدمة من البرنامج، ولم تتوقع أن تفوز بها وتنتظر أن ترتدي البدلة المطرزة يدويًا بـ«زفاف أخيها».

وأضافت الفائزة، إنها فازت عن طريق الصفحة الخاصة بالبرنامج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نالت تلك البدلة إعجابها، خاصًة لأنها مكونة من ثلاث قطع ويمكن ارتداؤها بأي مناسبة خاصة.

وتابعت أن أكثر ما لفت انتباهها بالجائزة أنها يمكن أن ترتديها السيدة المحجبة أو غير المحجبة، ويمكن ارتداؤها بعدة طرق وتحويلها إلى «سوارية، كاجوال، زفاف».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.