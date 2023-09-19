محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

قد يبدو التهاب اللثة مشكلة بسيطة في نظر بعض الأشخاص، لكنه في بعض الأحيان يستدعي زيارة طبيب الأسنان، نظرا لشدة الأعراض المصاحبة له.

لذا نعرف متى يكون التهاب اللثة خطيرًا، وفقًا لموقع Cleveland clinic.

هل التهاب اللثة مشكلة خطيرة؟

عند الكشف المبكر عن التهاب اللثة وعلاجها لا تهدد صحة الأشخاص، ولكن تبدأ خطورتها عند التأخر في الكشف عنها، وإهمال علاجها لأن الأمر قد يتطور بشكل مزعج.

كيف تعرف أن التهاب اللثة خطير؟

عادة ما تظهر بعض العلامات التي تشير إلى تفاقم الأمر في اللثة، وتتمثل فيما يلي:

1- ظهور رائحة كريهة من الفم لا تزول، حتى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

2- نزيف اللثة بسهولة، خاصًة عند تنظيف أسنانك.

3- احمرار اللثة.

4- تورم اللثة بصورة مبالغ بها.

5- الحساسية تجاه الأطعمة الساخنة أو الباردة.

6- الشعور بالألم عند مضغ الطعام.

علاج التهاب اللثة

عادة ما يتم علاج التهاب اللثة سريعًا في حالات الكشف المبكر، ولكن يمكن للحالات المتطورة أكثر أن تزداد المدة الزمنية حتى تتعافى اللثة كليًا، وغالبًا ما يكون العلاج عبارة عن تنظيف اللثة والأسنان من الجير، وتخفيف الأعراض من خلال بعض الأدوية الموضوعية.

اقرأ ايضًا:

4 فئات ممنوعين من تناول اللب السوري.. هذا ما يحدث لهم

علامات تحذيرية تظهر على الوجه تكشف وجود مشكلة في الكبد

"تظهر في قدميك".. علامات تحذيرية تنذر بـ "قاتلين صامتين"

إمساك يودي بحياة رجل في كولومبيا

لمرضى السكري.. الكميات المسموحة لتناول حلوى المولد