"شجاعة وأمل".. امرأة بريطانية تكافح السرطان مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة مأساوية أصيبت امرأة بريطانية تدعى"شيري رولينز" كانت تتمتع بصحة جيدة وتجري فحوصاتها دائما.

وعلى الرغم من وفاة والدها بسرطان الأمعاء في أوائل الخمسينيات من عمره، إلا أنها لم تصدق أن الشيء نفسه يمكن أن يحدث لها.

ولسوء الحظ، انتهى الأمر بتشخيص إصابة أم الطفلين بالسرطان مرتين، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

قالت شيري: "لقد كنت امرأة عادية، ولكنني بعد أن مررت بهذه التجربة أريد أن أخبر الأشخاص بما حدث لي".

وأوضحت أن حياتها كانت طبيعية ولكنها كانت تعاني آلام الظهر الشديد.

ودفعتها الأعراض المستمرة إلى زيارة الطبيب حيث اكتشف الأطباء وجود آفة في كبدها.

وعلى الرغم من أن أخصائي الجهاز الهضمي طمئنها إلا أن أمعاء شيري كانت تخبرها أن هناك شيئًا ما غير طبيعي.

وأوضحت الفحوصات أنها مصابة بالمرحلة الرابعة من سرطان القولون الذي انتشر إلى كبدها.

لذ بدأت في تناول الدواء وتمكنت من البقاء في حالة هدوء لمدة أربع سنوات، ومع ذلك، عادت إليها الأعراض مجددا.

وقالت شيري: "لقد فقدت وزني وكان لدي غازات مؤلمة".

تابعت: "كنت أقوم بإجراء فحوصات منتظمة وأخبروني أنها جيدة، ولكن كان لدي شعور أن هناك خطأ ما".

وقال لي أخصائي الأورام: "أستطيع أن أؤكد لك أنك لست مصابة بالسرطان ، وأنك شديدة الحساسية، ولكني قلت له لا، أعتقد أنه عاد".

ولسوء الحظ، كانت شيري على حق حيث انتهى الأمر بتشخيص إصابتها بآفة في المستقيم.

وهذه المرة، كان الورم أكبر من المتوقع، وانتشر في قاع حوضها.

وكان على شيري أن تخضع لعملية جراحية، وعلاج كيميائي وإشعاعي، وعلى الرغم من أن تعافيها كان بطيئًا، إلا أنها كانت متفائلة وإيجابية.

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