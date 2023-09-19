أهمية وجبة الإفطار لأطفالك.. تعرفي عليها قبل بداية العام الدراسي

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، ويقع على أولياء الأمور أعباء كثيرة من شراء المستلزمات المدرسية المختلفة ومصاريف الدراسة وغيرها، ولكن أول ما يجب أن تنتبه إليه الأمهات، الاهتمام بالفطار المدرسي، لصحة أفضل للأولاد.

أهمية وجبة الإفطار مع بداية العام الدراسي الجديد

وقدمت داليا الحزاوي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري ومؤسس ائتلاف أولياء الأمور، لـ«هُن»، نصائح للأمهات قبل بدء العام الدراسي، إذ يجب أن تحرص على تناول أبنائهن وجبة الإفطار التي ترفع القدرة التحصيلية للطلاب، وتزيد من تركيزهم ونشاطهم: «يجب في ظل انتشار نزلات البرد أن تحتوي الوجبات على أطعمة تعزز جهاز المناعة من خضروات وفواكه».

وأكدت أنه يفضل تخصيص وقت لتناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، حتى يقبل الأبناء على الطعام، ولا بد من التنوع داخل شنطة المدرسة، مع ضرورة الاهتمام بما يقدم للطلاب، فلا بد من الامتناع عن تقديم الحلويات مجهولة المصدر أو التي تحتوي على مكسبات الطعم واللون والمشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية».

بداية العام الدراسي الجديد

كما قدمت إيناس علي، أخصائي الطب النفسي وتعديل السلوك، نصائح لإعداد الطفل للدراسة، من خلال ذكر مزايا الدراسة والتطرق إلى الأنشطة التي تعدها المدرسة والتحدث دومًا عن أهمية المدرسة بصفة مستمرة، مع وضع جدول أكثر ترتيبًا للتعود على أن يكون يومه نشيطا: «يجب على الأم أن تهتم الأم بترتيب غرفة الطفل وأدوات مدرسته من تنظيم الأقلام، ووضعها في مكان مناسب حتى يأتي موعد بدء الدراسة، وأعدي له نظامًا لتحفيزه على الأداء الجيد والاستمتاع بالمدرسة».

نصائح قبل الذهاب إلى المدرسة

وأكدت أنه يجب شراء مستلزمات المدرسة حتى يستعد الطفل لبدء الدراسة، مع الاحتفاظ بجدول مهام على الطفل أن يتبعه، والتعرُّف على منهج المادة: «تهيأ الطفل للمدرسة أولى الخطوات إللى لازم الأم تتبعها، لأن ده بيجعل مخه أفضل في التهيأ للدراسة».

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كما نصح عمر ناجي، استشاري التغذية العلاجية الأمهات، بضرورة الابتعاد عن الأكلات التي تحتوي على السكريات أو الوجبات السريعة والمقلية، كما نصح بوضع البروتينات مثل البيض مع الخضروات أو السبانخ خلال النظام الغذائي مع الفواكه والخضروات الطازجة، والحرص على استخدام الخبز بدلًا من الفينو.