طريقة عمل الخيار المخلل في البيت.. طعمه زي الجاهز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طبق حاضر مع كل أصناف الأكل المختلفة، فوجوده بين الطعام فاتح للشهية ومساعد كبير على تناول الوجبات، لذا ترغب عدد كبير من السيدات في معرفة طريقة عمل المخلل الخيار في المنزل، بدلا من شرائه جاهزا من المحلات.

لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أسهل طريقة لعمل الخيار المخلل بمكونات بسيطة، وتعطي نفس مذاق المخلل الجاهز من المحلات وذلك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل خيار المخلل في البيت

وجاءت مكونات الخيار المخلل كالتالي:

1/2 كيلو جرام من الخيار الصغير.

4 فصوص ثوم.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

ورقة واحدة لورى مجففة.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر الطازج.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار المجفف.

كوب واحد من الخل.

برطمان فارغ ليساعد على تخزين الخيار المخلل.

خطوات عمل الخيار المخلل في البيت

الخطوة الأولى: اغسلي الخيار بشكل جيد، وافركي سطحه تحت الماء البارد للتأكد من نظافته التامة.

الخطوة الثانية: ابدأي بإزالة الأجزاء غير القابلة للأكل من الساق أو الزهور، ثم قطعي الخيار بطريقة طولية.

الخطوة الثالثة: بعد الانتهاء من غسله وتنظيفه، أحضري فصوص الثوم اهرسيها ويضاف ذلك في البرطمان، مع وضع الشبت والفلفل الأحمر وورق اللورى معا، ثم أضيفي إليهم الملح على كوب من الماء لتذاب المكونات مع بعض.

الخطوة الرابعة: ضعي وعاء حجمه صغير على درجة حرارة متوسطة، ثم أضيفي كوب الماء والخل وقلبي المزيج بشكل جيد حتى يصل القدر إلى الغليان، ثم أطفئي النار، وبعدها اسكبي المزيج الساخن من الوعاء إلى البرطمان، وحركيه لمدة دقائق.

الخطوة الخامسة: أضيفي قطع الخيار إلى البرطمان الخاص بالتخزين وذلك بعد أن يبرد ويتخلص من حرارته تماما.

الخطوة السادسة: رتبي الخيار بشكل طولي ومتساو، حتى يبدأ البرطمان بالامتلاء بشكل كامل.

الخطوة الأخيرة: احرصي على غلق البرطمان بشكل محكم، واحفظيه في الثلاجة، وذلك لمدة بين يومين إلى 4 أيام قبل فتحه وتناول الخيار المخلل مع الوجبات اليومية.

أسهل طريقة لعمل الخيار المخلل في البيت

الخيار المخلل من الأطباق التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، ويفضل عدم الإفراط في تناوله يوميا، وينصح باستخدام طريقة صحية.

مقادير خيار المخلل الصحي:

كيلو ونصف خيار صغير مقطع شرائح.

‏لتر خل أبيض‏.

3 أكواب ماء‏.

¼ كوب شبت مفروم ناعم‏.

200 جرام بصل مفروم ناعم.

9 فص ثوم صحيح مقشر‏.

2 ملعقة كبيرة بذور مستردة.

ملعقة كبيرة فلفل أسود صحيح‏.

ملعقة كبيرة سكر‏.

2 ملعقة صغيرة ونصف فلفل أحمر حار.

خطوات التحضير:

- ضعي الخل والماء والسكر في وعاء على درجة حرارة متوسطة.

- امزجي لمكونات حتى يذوب السكر وضعي الخليط على النار حتى ‏يغلي.

- وزعي كمية من الشبت والثوم والبصل ‏والفلفل الأحمر الحار وبذور المستردة والفلفل الأسود والخيار.‌‏ بشكل متساوي.

- بعد غليان الخل، ضعيه على الخيار، واتركب ‏مسافة 2 سم من الفراغ في منطقة الغطاء.‌‌‏

- اغلقي الأواني على الخيار ليبرد على درجة حرارة الغرفة.‌‌‏

- أدخليه الثلاجة واحتفظي به لأسبوع قبل ‏الاستخدام.

- يمكن الاحتفاظ بالمخلل لـ8 أسابيع في الثلاجة.