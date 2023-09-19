الأطباء أوقفوا عنها العلاج.. تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية جواهر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من القلق والترقب سيطرت على جمهور الفنانة الكويتية جواهر، وينتظرون أن تطل عليهم مرة أخرى بأدوارها التي كانت تؤديها في أعمالها المختلفة، وذلك بعد إصابتها بمرض السرطان، وكشفت عائلتها آخر تطورات حالتها الصحية، طالبة من المواطنين في الكويت والوطن العربي الدعاء لها بالشفاء، بعد تدهور صحتها بشكل كبير.

الحالة الصحية للفنانة الكويتية جواهر

وعبر حساب الفنانة جواهر على «سناب شات»، نُشر مقطع فيديو يؤكد تدهور حالتها الصحية بعد الجراحة الأخيرة التي خضعت لها، إذ جرى الإعلان أن الأطباء قرروا منع العلاج عنها، وفي منشور مقتضب للغاية، أوضحت العائلة أنه تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية وهي تحت رحمة ربّ العالمين، مضيفة «اسمحوا لنا ما نقدر نرد على الاتصالات.. نطلب منكم الدعاء لها، فهي بأمس الحاجة له».

وكُتب على الفيديو «دعواتكم لها يا جماعة.. محتاجة دعوات الكل في الكويت.. يا لطيف ألطف بها وبنا بإجبار جبرها وأجبر قلب أطفالها وأهلها يا رب»، وذلك حسب ما نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان، وتابعت: «اللهم اشفها وعافها وألبسها رداء الصحة والعافية، وردها رداً جميلاً لأهلها وأبنائها وكل مَن هي غالية على قلبه، لا تبخلوا عليها بالدعاء فربما كان دعاء أحدكم الأقرب إلى الله».

إصابة جواهر بالسرطان في 2019

يُذكر أن الفنانة جواهر علمت بأنها مصابة بسرطان المعدة في نهاية 2019، بعد تشخيص خاطئ في البداية، ما تسبب بانتقال المرض إلى الكبد، وتقيم الممثلة الكويتية منذ فترة في بريطانيا لتلقي العلاج إثر إصابتها بسرطان المعدة، وكانت حالتها الصحية ساءت قبل أشهر، وخضعت لأكثر من عملية جراحية.