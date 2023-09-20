الامارات | بافاريا تبحث عن كنغر هارب منذ مطلع الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت إحدى حدائق الحيوان الواقعة في جنوب شرق ألمانيا أمس، بهروب أحد حيوانات الكنغر منذ مطلع الأسبوع.

وقالت الشرطة، إن الحيوان رصد مرات عدة منذ ذلك الحين، مضيفة: «لم نستطع الإمساك به بعد».

وكتبت حديقة حيوان مدينة هوف البافارية على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» إن ذكر الكنغر ذا اللونين الرمادي والبني «ويلي»، لم يعد في حظيرته، مشيرة إلى

أن كيفية تمكن الحيوان البالغ طوله نحو 70 سم، من مغادرة الحديقة لاتزال بلا تفسير.

وأضافت حديقة الحيوان أنه يتعين على أي شخص يرى الكنغر أن يراقبه فقط عن بُعد، وأن يبلغ الشرطة «فضلاً لا تبحث عن الحيوان وحدك، لأن ذلك سيسبب مزيداً من الضغط عليه دون داعٍ».