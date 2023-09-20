الامارات | مهرجان لوميير يحتفي بالمخرج فيم فيندرز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكرّم مهرجان «لوميير» السينمائي الدولي خلال دورته الـ15 التي تُقام بين 14 و22 أكتوبر المقبل بمدينة ليون المخرج الألماني فيم فيندرز.

وأوضح المهرجان في بيان لإدارته أن الاحتفال في ليون، في مسقط رأس السينمائي لوميير، بهذا المخرج المحب للترحال، والموهوب المتعدد الأشكال وصاحب الرؤية، والمصور البارع، الذي لم يتوقف أبداً عن إعادة ابتكار نفسه، كان أمراً بديهياً منذ زمن طويل.

وسيمنح المهرجان فيندرز في 20 أكتوبر جائزة لوميير الـ15 التي سبق أن نالها الأميركي تيم بورتون، والنيوزيلندية جاين كامبيون، والأخوان البلجيكيان جان بيار ولوك داردين.

وأكد معهد «لوميير» أن أفلام فيم فيندرز «تؤكد أسلوبه وموضوعاته الرئيسة: الترحال، والسفر، والوحدة، ولكن أيضاً أساطير معينة عن أفلام الطريق الأميركية (رود موفي)».