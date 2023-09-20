الامارات | «جموح» تسرج «خيول الذكريات» بصوت راشد الماجد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من كلمات الشاعرة «جموح» يغني المطرب السعودي راشد الماجد قصيدة «خيول الذكريات»، من ألحان عادل عبدالله، وتوزيع محمد صالح، وإشراف عام الشاعر الإماراتي علي الخوار.

ومن كلماتها: «لو انْ كل القصايد فيك تتلحن وتتمول.. بدندنها.. والحنها.. واغنيها.. واموّلها».

وأضاف راشد الماجد نكهة خاصة للقصيدة بصوت دافئ مليء بالشجن، مترجماً كلماتها بعذوبة وإحساس كبير.

وطرحت شركة «الخوار للإنتاج الفني» الأغنية على قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».