الامارات | للتخلص من أصوات البطن المحرجة.. عدّل نظامك الغذائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب الأصوات التي تصدر من البطن إحراجاً بالغاً للبعض، رغم أنها غالباً ما تعد أمراً طبيعياً، حسب أطباء الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي العصبي وحركة الأمعاء.

وقال أطباء الجمعية إن أصوات الأمعاء ترجع إلى تكوّن الغازات، بسبب تناول أطعمة تؤدي إلى الانتفاخ، مثل: البصل والثوم والبقوليات والكرنب والفطر.

ونصحوا بأن هذه الأصوات تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن وتقلصاتها والغثيان والإمساك أو الإسهال، إضافة إلى الرائحة النفاذة ووجود دم في البراز.

وأشار الأطباء إلى أن أصوات الأمعاء قد تشير حينئذ إلى الإصابة بعدم تحمل طعام معين، مثل: الفركتوز (سكر الفاكهة) أو اللاكتوز (سكر الحليب) أو القمح أو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة.

ويمكن مواجهة أصوات الأمعاء المحرجة، من خلال تعديل النظام الغذائي وتناول الأطعمة الصحية التي تريح البطن والإقلال من أو الاستغناء عن الأطعمة المسببة لها، مع مراعاة الإقلاع عن التدخين.