الامارات | عالمٌ اكتشف لغزاً في أمعائنا يفوز بجائزة ألمانية مرموقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد عالم المناعة الأميركي دينيس كاسبر (80 عاماً) جائزة «باول إرليش ولودفيغ دارمشت» الألمانية المرموقة لعام 2024.

وأعلن مجلس الأمناء المختص بمنح الجائزة أمس، في فرانكفورت أن كاسبر اكتشف كلمات لغة تستخدمها البكتيريا التي تعيش في أمعائنا لتنشئة نظام المناعة لدينا. وبفضل أبحاثه ظهرت بالفعل نقاط انطلاق ملموسة لعلاج أمراض مناعية ذاتية خطيرة.

وتُعد الجائزة من الجوائز الطبية المرموقة في ألمانيا، ويُجرى منحها منذ عام 1952 وتبلغ قيمتها 120 ألف يورو. وتمنح الجائزة تقليدياً في عيد ميلاد العالم الحائز جائزة نوبل باول إرليش (1854-1915)، في 14 مارس بكنيسة «باول» بمدينة فرانكفورت.

وكاسبر أستاذ في الطب منذ عام 1989 وأستاذ لعلم المناعة منذ 1997 في كلية الطب بجامعة هارفارد (بوسطن). وهو محرر مشارك لكتاب «مبادئ هاريسون للطب الباطني»، والذي يُعد - وفقاً لمجلس أمناء الجائزة - الكتاب الطبي التعليمي الأكثر استخداماً على نطاق واسع في العالم.

وبحسب بيان المجلس، تشير التقديرات إلى أن نحو 10 تريليونات من البكتيريا تعيش في الأمعاء الغليظة لكل إنسان، والعديد منها يفيد الإنسان بطرق عدة، والبعض الآخر يضرّ به. ولكي يتمكن جهاز المناعة لدينا من التمييز بشكل موثوق بين البكتيريا المفيدة والضارة، فإنه يحتاج إلى التواصل المستمر. وظلت كيفية قيام البكتيريا بتوصيل الرسائل إلى الجهاز المناعي لمضيفها لغزاً لفترة طويلة، وحلها كاسبر باستخدام نموذج بكتيريا «العصوانية الهشة».