الامارات | مهن ترفع خطر الإصابة بالتهاب الجراب الكتفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت عيادة العظام بمدينة جوندلفينجن بألمانيا، بأن التهاب الجراب الكتفي هو التهاب يصيب التجويف الكيسي في الكتف المعروف باسم الجراب.

وأوضحت العيادة أن التهاب الجراب الكتفي له أسباب عدة، أبرزها الإجهاد المفرط والصدمات والسقوط على الكتف، كما أنه قد ينجم عن أمراض التهابية أخرى مثل الروماتيزم والنقرس.

وأضافت العيادة أن بعض المهن ترفع خطر الإصابة بالتهاب الجراب في الكتف مثل الرسامين والفنيين، الذين تتطلب طبيعة عملهم رفع اليدين فوق الرأس، وكذلك الأشخاص الذين يمارسون رياضات الرمي مثل رمي الرمح أو الكرة الطائرة أو أو كرة اليد.

وتتمثل أعراض التهاب الجراب الكتفي في الشعور بألم عند رفع الذراع واحمرار وتورم الكتف.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب المضاعفات الخطيرة، التي تتمثل في تلف مفصل الكتف، ما يؤدي إلى قيود حركية.