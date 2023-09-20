الامارات | «حمدان بن محمد للتراث» يروي حكايات في ملتقى الراوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمجموعة من الحكايات التراثية والوثائق التاريخية والفعاليات، تتزيّن منصة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ملتقى الشارقة الدولي للراوي بنسخته الـ23 التي تختتم اليوم في مركز إكسبو الشارقة، وسط مشاركة 47 دولة.

وتحمل الدورة الحالية شعار «حكايات النباتات» وتضم مجموعة من أهم الرواة على المستويين العربي والدولي، ممن يعدون مراجع في حفظ التراث غير المادي.

وقدمت مريم الزعابي، باحث أول في إدارة البحوث والدراسات بالمركز، «خروفة» بعنوان «حمدان والنخلة» للكاتبة الإماراتية عائشة الغيص، إضافة إلى ندوة خاصة عن «الحناء» توضح أنواعه وأهميته في التراث الإماراتي.

وأكدت مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز فاطمة سيف بن حريز «أهمية المشاركة في الملتقى، والاحتفاء بحملة الموروث الشعبي، الذين يعدون مخزوناً ثقافياً لا ينضب، ونحافظ معهم ومن خلالهم على تراثنا العريق».

وأضافت: «تتضمن منصة المركز مجموعة كبيرة ومتنوّعة من إصداراتنا، بالإضافة إلى ركن خاص بمبادرة وثيقتي يحتوي على مجموعة من الوثائق التاريخية التي توثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات، بالإضافة إلى شريط مصور يبرز مجموعة من الأحداث والمعالم التاريخية والتراثية في الدولة».