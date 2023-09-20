بدائل آمنة تستخدم في تنظيف غسالة الأطباق.. احرصي عليها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

توفر غسالة الأطباق مجهودًا كبيرًا على ربات البيوت، في تنظيف الأطباق وأدوات الطعام، بدلًا من قضاء وقت طويل في مثل هذه الأمور البسيطة، ولكن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها، للحفاظ على الغسالة من التلف.

تلجأ ربات البيوت إلى استخدام الغسالة يوميًا، في غسيل الأطباق والأدوات المنزلية، ما يجعلها عرضة لترسب الأوساخ، بسبب كثرة استخدامها، لذا تعتبر غسالة الأطباق وسطًا مناسبًا لنمو البكتيريا، يؤثر على كفاءتها وانتشار رائحة كريهة، لذا يجب الحرص على تنظيفها باستمرار، بحسب موقع «onegoodthingbyjillee».

يمكن تنظيف غسالة الأطباق في عدة خطوات

تنظيف مصرف غسالة الأطباق، من أي بقايا طعام، حتى لا يؤدي ذلك إلى تلف الغسالة، ثم تحريك قطعة القماش عليها للتأكد من نظافتها.

إزالة مصفاة الفلتر وتركها في خليط من الماء الدافئ وصابون الأطباق لمدة 10 دقائق قبل تنظيفها بالإسفنجة، فهي المسؤولة عن التقاط البقايا بداخل غسالة الأطباق، لذا يجب الانتباه جيدًا لمثل هذه الأمور البسيطة، لأنها قد تؤدي إلى تلف الغسالة.

استخدام بدائل طبيعية في تنظيف الغسالة

يتم وضع مقدار كوب من الخل الأبيض في وعاء مع التأكد من أن الوعاء آمن للاستخدام، لأن الخل يساعد على تطهير غسالة الأطباق، ويمكن نثر كوب من صودا الخبز في قاع الغسالة، سوف تساعد الصودا على امتصاص الروائح الكريهة، ثم بدء دورة غسيل بالماء الساخن على درجة حرارة عالية لمدة 20 دقيقة، جميعها بدائل آمنة في تنظيف الغسالة.

وللحفاظ على الشكل الخارجي يتم وضع الخل الأبيض على قطعة قماش، لأنها ستساعد في إزاله جميع الأوساخ الصعبة، التي تترسب في غسالة الأطباق.

قراءة التعليمات الخاصة بغسالة الأطباق

يجب التأكد من قراءة دليل التعليمات الخاص بغسالة الأطباق عند إزالة ذراع الرش.