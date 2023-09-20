كيف يمكنك استخدام زيت إكليل الجبل لشعر صحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى أهم الصيحات التي تتعلق بصحة الشعر، وتتمثل في استخدام زيت إكليل الجبل، للحصول على شعر صحي.

وحللت شركة فريشا للتجميل بيانات لعمليات البحث على جوجل المتعلقة بطرق الحفاظ على صحة الشعر وعلاجاته

وأوضحت النتائج زيادة بنسبة 331٪ في عمليات البحث على مدار السنوات الخمس الماضية عن زيت إكليل الجبل، في جميع أنحاء العالم.

واكتسب زيت إكليل الجبل شعبية كبيرة بعد أن شارك مؤثرو الجمال والصحة والشعر تجاربهم في استخدام المنتج لمدة 6 أسابيع، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل للشعر؟

يحفز زيت إكليل الجبل نمو الشعر ويعززه ويمكن أن يساعد أيضاً في مكافحة القشرة والشيب المبكر، وأكد العديد من الخبراء بأنه يزيد من نمو الشعر، مثل مستحضر المينوكسيديل.

وبحسب الخبراء، فإنه يحفز نمو الشعر عن طريق منع تأثيرات “دي اتش تي”، وهو نوع من هرمون التستوستيرون المسؤول عادة عن تقلص بصيلات الشعر، التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

يمكن لزيت إكليل الجبل أيضاً أن يضيف لمعاناً صحياً للشعر، إذا تم استخدامه بانتظام، ويمكنه أيضاً زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، ما يساعد على توصيل العناصر الغذائية المناسبة والأكسجين إلى الشعر.

كيفية استخدام زيت إكليل الجبل على الشعر؟

يوصى باستخدام الزيت مرة واحدة في الأسبوع، إذا كان لديك شعر رقيق وخفيف وسهل التلف. إذا كنت تريد معالجة قشرة الرأس، استخدم بضع قطرات من زيت إكليل الجبل إلى جانب زيت آخر، مثل زيت جوز الهند أو زيت الخروع، ويمكن استخدامه حتى 4 مرات في الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم خلط زيت إكليل الجبل مع زيوت أخف، فسوف يخفف ذلك من قوته، ولكن قد يكون هذا أفضل لأولئك الذين يعانون من فروة الرأس الحساسة.

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